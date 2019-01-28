ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Şampiyonu 1907 Fenerbahçe oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriASUS Wolfteam Türkiye Kupası Şampiyonu 1907 Fenerbahçe oldu
GerieSpor ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Şampiyonu 1907 Fenerbahçe oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

eSpor
28.01.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Şampiyonu 1907 Fenerbahçe oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Şampiyonu 1907 Fenerbahçe oldu

Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam için düzenlenen, ASUS Wolfteam Türkiye Kupası finali 26 Ocak Cumartesi günü, 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray Espor takımları arasında oynandı.

Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan ASUS Wolfteam Türkiye Kupası muhteşem bir derbiyle final yaptı. 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları 26 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14:00’te Grand Pera Emek Sahnesi’nde karşı karşıya geldi. Dev derbi Youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı. 

ASUS Wolfteam Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe 1907 

ASUS Wolfteam Kupası Mavi Sezon’un yenilgisiz şampiyonu ve Kırmızı Sezonun yenilgisiz lideri 1907 Fenerbahçe, turnuvanın ilk karşılaşmasının oynandığı Kapadokya Haritası’nda Galatasaray Espor’a karşı avantajlı başladı. 1907 Fenerbahçe haritadaki ilk 4 oyununu kazandı, ardından Galatasaray Espor durumu dengeledi ancak ilk raundu 1907 Fenerbahçe 16-15 kazanmayı başardı. 

Karşılaşmanın ikinci haritası ise Saray Haritası oldu ve 1907 Fenerbahçe bu haritayı da 16-14 gibi yakın bir skorla kazandı. Şampiyonluk maçının son haritası ise Depo Haritası oldu. Bu oyunda yine 1907 Fenerbahçe oyun üstünlüğünü bırakmadı ve rakibini 16-5 mağlup etti ve 3-0’lık skorla şampiyon oldu. Turnuvanın En Değerli Oyuncusu ödülünü ise ‘TheJessly’ aldı. 

Şampiyonluk kupasını 1907 Fenerbahçe Wolfteam Takım Kaptanı Cenk ‘CombatStar’ Erşahin’e Wolfteam Yapımcı Stüdyosu Softnyx Genel Müdür Yardımcısı Sunghun Kim ve Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek takdim etti. 

Kupa finali nefesleri kesti 

Wolfteam turnuvalarında takımların çok zevkli maçlara imza attıklarını belirten Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, “İki takım da şampiyonluk için son derece istekliydi. Ligde şimdiye kadar 4 defa karşılaşmalarına rağmen maçlar hep beraberlikle sonuçlandı. Ancak finalin sadece bir kazananı olacaktı; o da Fenerbahçe oldu. ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Şampiyonu olan 1907 Fenerbahçe takımını tebrik ediyorum. Her iki takım da tutkuyla ve centilmence mücadele etti. Bize nefes kesici bir final yaşatan Wolfteam oyuncularına, takımlarını desteklemek için buraya gelen taraftarlara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi. 

Kupa heyecanı Youtube’da yayınlandı 

ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Finali’ni canlı izlemek için yüzlerce Wolfteam hayranı Grand Pera Emek Sahnesi’ni doldurdu. Bunun yanı sıra www.youtube.com/user/JoygameWolfteam adresinden canlı olarak yayınlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Şampiyonu 1907 Fenerbahçe oldu

6 binden fazla kişi katıldı, 500 binden fazla izleme aldı!

Fenerbahçe'den Castillo ve Ferreyra hamlesi!

Boluspor, Orhan Kaynak'la anlaştı!