ASUS Wolfteam Türkiye Kupası muhteşem derbiyle final yapacak

Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan ASUS Wolfteam Türkiye Kupası muhteşem bir derbiyle final yapacak. 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları 26 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14:00’de Grand Pera Emek Sahnesi’nde karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi canlı izlemek isteyenler için katılım tamamen ücretsiz.

ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Kırmızı Sezon Finali’nde bir tarafta geçtiğimiz Mavi Sezon’un yenilgisiz şampiyonu, Kırmızı Sezonun yenilgisiz lideri 1907 Fenerbahçe, diğer tarafta ise Mavi Sezon’da yarı finalde elendikten sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayarak finale çıkmayı başaran Galatasaray Espor yer alıyor. Her iki takım da 30 puana sahip.

1907 Fenerbahçe unvanını koruyabilecek mi?

Bu sezonki şampiyonluk iki takım açısından çok farklı anlamlar taşıyor. 1907 Fenerbahçe, Mavi Sezon’un şampiyonu unvanıyla finale çıkacak. Aynı zamanda sarı lacivertli ekibin apoletinde, 31 maçlık yenilmezlik serisi, ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Mavi Sezon ve ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Kırmızı Sezon lideri unvanları mevcut. Geçen sezondan sonra oyuncu değişikliğine gitmeyen tek takım olan 1907 Fenerbahçe’nin 5 oyuncusu da uzun zamandır birlikte oynuyor.

Son 1 yıldır gelen tüm başarıların arkasında ise hiç şüphe yok ki kemikleşen bir kadro yapısı yatıyor. Oyun içinde takım olmayı çok iyi başaran ve haritalar için özel taktikler geliştiren sarı lacivertli ekibin henüz bileği bükülmedi. ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Kırmızı Sezonu’nda en iyi averaja sahip olan takım aynı zamanda maçlarını en hızlı bitiren takım konumunda. Finale uzanan yolda çıktığı 14 lig mücadelesinde 8 galibiyet, 6 beraberlik alan 1907 Fenerbahçe, topladığı 30 puan ile ligi lider tamamladı.

Galatasaray Espor için tek hedef şampiyonluk

Geçtiğimiz ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Mavi Sezon’unda yarı finalde elenerek beklenmedik bir sonuç alan sarı kırmızılı ekip için yeni sezonda tek hedef finale çıkarak şampiyon olmaktı. Kırmızı Sezon’un başlamasıyla agresif bir oyun sergileyen Galatasaray Espor puan olarak bunun karşılığını aldı. Ligde çıktığı 14 mücadelede 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı kırmızılı ekip 30 puan toplamayı başardı. Genel averaj farkıyla ligde ikinci olan Galatasaray Espor, aynı zamanda ligin en çok galibiyet alan takımı oldu. Mavi Sezon’dan sonra sadece bir oyuncu değişikliği yapan Galatasaray Espor yeni sezon için “Slashing”i transfer etti.

Nefes kesen bir final olacak

Wolfteam turnuvalarında takımların çok zevkli maçlara imza attıklarını belirten Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, “İki takım da şampiyonluk için son derece istekli. Ligde şu zamana kadar 4 defa karşılaşan iki takımın mücadelesinin tamamı beraberlikle sonuçlandı. Artık bu mücadelenin adı final ve sadece bir kazanan olacak. 1907 Fenerbahçe şampiyon olarak şampiyonluk ve yenilmezlik unvanını sürdürebilecek mi, yoksa Galatasaray Espor, ASUS Wolfteam Türkiye Kupası’nın en iyisi olduğunu kanıtlayarak şampiyon olabilecek mi? Hangi takım kazanırsa kazansın, belli ki nefes kesen bir mücadele izleyeceğiz, tüm espor tutkunları bu muhteşem finale tanıklık etmesi için Grand Pera’ya davet ediyoruz.” dedi.