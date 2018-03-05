Astori'nin ölümüyle 'cinayet' soruşturması
Kamp yaptığı otel odasında ölü bulunan İtalyan futbolcu Davide Astori'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili cinayet soruşturması da yürütülüyor.
İtalya, Fiorentina'nın 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori'nin yasını tutuyor. İtalya'da, Fiorentina'nın dün ligde deplasmanda Udinese ile oynaması gereken maç öncesi ani bir şekilde yaşamını yitiren İtalyan futbolcu Astori'nin üzüntüsü yaşanıyor.
Astori'nin hayatını kaybetmesinin ardından, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 27. haftada oynanması gereken maçlar ertelenirken, İtalyan futbolcunun anısına diğer spor müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşu kararı alındı.
Floransa kentindeki Artemio Franchi Stadı önüne gelen taraftarlar, Astori anısına mum yaktı ve Fiorentina atkılarını stadın etrafındaki korkuluklara astı. Ayrıca, İtalyanca "Güle Güle Kaptan" yazılı büyük bir pankart açıldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre ise savcılık İtalyan savunma oyuncusunun ölümüyle ilgili cezai soruşturma başlattı.
Astori'nin cinayete kurban gitmiş olma ihtimaline karşılık cinayet soruşturması da yürütülecek.
İlk etapta kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilen ünlü futbolcunun kesin ölüm nedeni otopsiyle belli olacak.
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