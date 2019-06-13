Aston Villa'dan rekor transfer
Premier Lig'e dönen Aston Villa, transfer sezonuna hızlı girdi. Birmingham temsilcisi, Club Brugge'den forvet oyuncusu Wesley'i transfer etti.
Villa bu transfer için kasasından 22 milyon sterlin çıkaracak. Bu transfer Aston Villa'nın kulüp tarihinde yaptığı en yüksek bonservisli transfer olacak.
Brezilyalı forvet, dört sezonda Club Brugge'de 2 lig şampiyonluğu kazandı. Wesley çalışma izninin çıkması ve sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atacak.
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