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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.01.2020 - 21:49,Son Güncelleme:/

Aston Villa 1-6 Manchester City

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Aston Villa 1-6 Manchester City

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Aston Villa'yı 6-1 yendi.

Şampiyonluk yarışında Liverpool'un gerisine düşen Manchester City, 22. hafta mücadelesinde Aston Villa'ya konuk oldu.

Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun "hat-trick" yaptığı maçta Manchester ekibinin diğer gollerini Riyad Mahrez (2) ve Gabriel Jesus atarken, ev sahibi ekibin tek golünü penaltıdan Anwar El Ghazi kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de 176 gole ulaşan Agüero, Thierry Henry'yi geçerek lig tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olurken, 12 kezle de ligin en fazla hat-trick yapan oyuncusu unvanını elde etti.

 

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