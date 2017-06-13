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Assassin’s Creed Origins sürprizi

E3 2017’de merakla beklenen oyunlar birer bire görücüye çıkmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Assassin’s Creed Origins…

Hürriyet Haber
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Bu önemli organizasyonun yıldızlarından biri de Microsoft oldu. Oldukça çarpıcı bir sunuma imzasını atan Microsoft, Assassin’s Creed Origins ile de zirve yaptı. 27 Ekim 2017’de çıkacak olan oyun  Xbox One X üzerinde 4K çözünürlükte çalışıyor. 

Microsoft’un diğer gözdeleri ise Anthem, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Metro Exodus, Forza Motorsport 7, Gears of War 4, Forza Horizon 3, Killer Instinct, Halo Wars 2, Minecraft, Final Fantasy XV, The Witcher 3: Wild Hunt, Rocket League ve Resident Evil 7 gibi oyunlar oldu.

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