Assassin’s Creed Origins sürprizi

Bu önemli organizasyonun yıldızlarından biri de Microsoft oldu. Oldukça çarpıcı bir sunuma imzasını atan Microsoft, Assassin’s Creed Origins ile de zirve yaptı. 27 Ekim 2017’de çıkacak olan oyun Xbox One X üzerinde 4K çözünürlükte çalışıyor.

Microsoft’un diğer gözdeleri ise Anthem, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Metro Exodus, Forza Motorsport 7, Gears of War 4, Forza Horizon 3, Killer Instinct, Halo Wars 2, Minecraft, Final Fantasy XV, The Witcher 3: Wild Hunt, Rocket League ve Resident Evil 7 gibi oyunlar oldu.