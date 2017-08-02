Asrın transferi bitti! Neymar arkadaşlarıyla vedalaştı...

Uzun zamandır PSG'ye gideceği konuşulan Neymar bugün tesislere gelerek arkadaşlarıyla vedalaştı. Cuma günü Paris'e hareket edecek olan Neymar tarihin en pahalı transferi olarak da kayıtlara geçecek. Brezilyalı futbolcu aynı zamanda bonservisine 200 milyon Euro'nun üzerinde para ödenen ilk futbolcu olacak.

Neymar'ın bu transferden yıllık 30 milyon Euro alması beklenirken, aynı zamanda menajerliğini yapan babası ise 36 milyon Euro alacak.

NEYMAR'IN BARCELONA İSTATİSTİKLERİ

Maç: 186

Süre: 15 bin 294 dakika

Galibiyet: 140 (75%)

Gol: 105

Asist: 59

Kupa: 8

Neymar'ın menajeri Wagner Ribeiro’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım; "Eyfel Kulesi, şarap, yemekler ve futbol."

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