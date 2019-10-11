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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Aslıhan Doğan: Arda başa çıkabildiğim için benimle evli

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Aslıhan Doğan: Arda başa çıkabildiğim için benimle evli

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, bir Youtube kanalında soruları yanıtladı. Doğan'ın, "Arda çok gözde biri bununla nasıl başa çıkıyorsun" sorusuna verdiği yanıt davalık oldukları Özlem Ada Şahin'e gönderme olarak yorumlandı

Aslıhan Doğan Turan, Pelin Kaya'nın "Çok ünlü ve gözde bir adamla evlisin nasıl başa çıkıyorsun" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bunu şöyle düşünmek lazım. Sence başa çıkamıyor olsaydım o adam benimle mi evli olurdu. Arda başa çıkabildiğim için benimle evli. Bir ünlü kadını ve erkeği taşımak vardır. Başa çıkmak derken şöyle; çok zor bir mesleği var. Arda'yı yaklaşık 15 senedir tanıyorum. Arkadaşlık sürecimizle beraber bu işin zorluklarını biliyordum. İlişkiye başladığımızda daha da gördüm evlenince daha da gördüm. Sporcu olmak ne kadar zorsa sporcu eşi olmak da bir o kadar zormuş. Evin içinde bir eş ve annesin. O evi yöneten bir kadınsın. Bazen bir psikologsun..

Arda'nın Barcelona'daki golleri;

 "ARDA'NIN MAÇLARINI SAĞLIĞINI DÜŞÜNEREK İZLİYORUM"

Senin eşin kapıdan çıkıyor ve maça gidiyor. Sen onun o maçtan nasıl geleceğini bilmiyorsun. Eşim ayaklarıyla para kazanan biri. Bu iş bir saniye sakatlanmaya bakar. Maçı inşallah kazanırlar diye izliyorum ama en başında sağlığını düşünüyorum. Arda'ya her maçtan sonra ilk yazdığım şey 'İyi misin' mesajıdır."

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