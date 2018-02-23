Aslan'ın timsah avı planı! Nagatomo...
Cim Bom’un Bursa maçındaki zafer planı belli. Sağda Mariano ve Feghouli, solda da Nagatomo ve Rodrigues ikilisi, sürekli bindirmeler yaparak rakip savunmanın dengesini bozmaya çalışacak.
Cim Bom’un Bursa maçındaki zafer planı belli. Sağda Mariano ve Feghouli, solda da Nagatomo ve Rodrigues ikilisi, sürekli bindirmeler yaparak rakip savunmanın dengesini bozmaya çalışacak.
Fatih hoca, kanatlardan yapılacak hücumlarla Gomis’in ceza sahası içindeki etkisini arttırmayı planlıyor. Belhanda da rakip yarı sahada oyun kurucu rolünü üstlenerek takıma destek verecek
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