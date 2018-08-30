Aslan'ın rakipleri belli olunca Abdürrahim Albayrak...
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Devler Ligi'nde D Grubu'nda yer aldı.
Sarı-Kırmızılı ekibin bu grupta rakibi L.Moskova, Porto ve Schalke 04 oldu.
G.Saray'ın rakibi Schalke'nin teknik direktörü 1985 doğumlu İtalyan Domenico Tedesco.
Schalke'den kura çekiminin ardından Galatasaray paylaşımı geldi. Alman temsilcisi, 'Sızınle ıkı heyecanlı maça çok mutlu oluruz @GalatasaraySK. Geçen macta öndeydınız. Bakalım gelecek macta neler olacak' ifadelerini kullandı.
Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'nde 41 maça çıkarken, L. Moskova'nın Şampiyonlar Ligi maç sayısı 23.
Şampiyonlar Ligi'nde ''Yılın kalecisi'' Real Madrid'den Keylor Navas oldu.
Real Madrid'li Luka Modric ''Yılın oyuncusu'' ve ''Yılın orta saha'' oyuncusu seçildi.
Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi'nde yılın savunmacısı seçildi.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'na düşünce Abdürrahim Albayrak'ın gülümsemesi sosyal medyada gündem oldu.
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