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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.02.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Aslan'ın konuğu Hatayspor

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Aslan'ın konuğu Hatayspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Galatasaray, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Keçiörengücü'nü eleyen sarı-kırmızılılar, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u saf dışı bıraktı.

Kupada üçüncü turdan itibaren mücadele eden Hatayspor ise sırasıyla Esenler Erokspor ve Fethiyespor'u eleyerek 5. tura yükseldi. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlı ekip, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Hatayspor mücadelesi öncesi, Galatasaray'da uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu Emre Akbaba, takımla çalışmalara başladı. Asya Kupası'nda mücadele eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo takıma katılırken, sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Brezilyalı futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun tedavisi sürüyor.

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- Diagne'nin cezası bitiyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin kırmızı kart cezası, Hatayspor maçıyla sona erecek.
Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki Senegalli golcü, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahaya çıkamamıştı. Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında ilk kez Galatasaray formasını giyecek.

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