Aslan'ın gözü büyük pastada! Paraya boğulacaklar...

Galatasaray'ın ligdeki çıkışının ardından sarı-kırmızılı yönetim yıl sonu hedeflerini büyüttü. Sezon başında büyük bir değişim içine giren ve takımı büyük oranda yenileyen Cimbom, yaptığı 40 milyon euro'luk yatırımın karşılığını fazlasıyla almaya başladı. Süper Lig'de 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, başarı bonusu olarak 14.3 milyon TL'yi kasasına koydu. Başkan Dursun Özbek ayrıca tribünlerin dolmasıyla birlikte her maçtan 1 milyon euro gelir elde ettiklerini açıkladı.

KASA RAHATLADI

Galatasaray, TT Stadı'nda 4 maça çıkarken buradan da cebine 4 milyon euro koydu ve ödül bonusuyla birlikte 7 haftada 9.7 milyon euro (41.1 milyon TL) elde etti. Ama sarıkırmızılılar buna sadece başlangıç gözüyle bakıyor. Hedefini artık şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi üzerine kuran Cimbom, hak ettiği galibiyet ve beraberlik primlerinin yanı sıra 32 milyon TL şampiyonluk primi ve sezon sonunda yayın gelirinden 200 milyon TL bekliyor. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde katılım ve yayın ücretlerinden alınacak 150 milyon TL (35 milyon euro) de hesaplara dahil edildi. Bu durumda da Galatasaray kasına yaklaşık 382 milyon TL (91 milyon euro) koymuş olacak.

ÖZBEK'İN ELİ GÜÇLENDİ

Geçtiğimiz yıl kriterleri yerine getirmediği için 1 yıl Avrupa'dan men cezası alan Galatasaray artık geleceğe daha ümitli bakıyor. Riva ve Florya projeleriyle rahatlayan Cimbom, hesaplardaki düzelmeyi UEFA ile önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda ortaya koyacak ve buna göre bir anlaşma yapmaya çalışacak.

TRİBÜNDEN DEV GELİR

YENİ sezon öncesi takıma büyük yatırım yapan Galatasaray hem sportif hem de ekonomik anlamda bunun getirisini almaya başladı. 2017-18 sezonunda 10 yabancı ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'ın bu sezonki gelir ve gider hesaplamasında 20 milyon Euro'luk (84 milyon TL) bir açık vardı. Sarı kırmızılı kulüp forma satışları ve başarı gelirleri olmadan sadece tribün geliri ile bu farkı büyük ölçüde kapatmayı başardı.

LOCALAR KAPIŞILDI

Kulüp yönetimi, Türk Telekom Stadı'nda kalan locaların satışı adına yoğun mesai harcarken localara büyük ilgi olduğu bildirildi. Yeni satışın ardından, geçen yıl toplamda 67 milyon euro tribün ve loca geliri elde eden Galatasaray, şimdiden 2017-18 yılı hedefi olan 30 milyon euro'yu kasasına koydu. Az sayıda kalan locaların da derbi maçına kadar bitmesi bekleniyor. (Fotomaç)