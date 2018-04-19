Aslan'ı yıkan adamdan, kızdıran sözler!
Attığı iki golle Akhisar'a Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini aldıran Selezynov, Galatasaraylıları kızdıracak açıklamalara imza attı.
Teleset Mobilya Akhisarspor forbeti Yevhen Selezynov, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.
Kupanın 2 maçında Galatasaray'a attığı 3 golle takımını finale taşıyan Ukraynalı golcü, "Galatasaray'ı eneceğimize inandık. Rakip Camp Nou'da Barcelona değil sonuçta, yenebiliyorsunuz. Şaka tabii ki Barcelona'yı da Camp Nou'da yenebilirsiniz" dedi. (Fotomaç)
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