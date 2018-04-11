Aslan'ı bu akşam 11 bin kişi destekleyecek
Kadınlar EuroCup finali ilk maçında bu akşam saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalyan Reyer Venezia'yı ağırlayacak olan Galatasaray, dolu tribünler önünde mücadele edecek.
Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren sarı kırmızılı taraftarların yaklaşık 11 bin bilet satın aldığı, karşılaşma öncesinde ise bu rakamın 12 bine ulaşmasının muhtemel olduğu öğrenildi.
S Sport kanalından yayınlanacak mücadelede Galatasaray, İtalya'daki rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor almaya çalışacak.
Sarı kırmızılı temsilcimiz rakibini geçtiği taktirde, üçüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başaracak.
Reyer Venezia ile rövanş karşılaşması 18 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de 3.500 seyirci kapasiteli Palasport Taliercio'da oynanacak.
Turnuva formatına göre, final karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanacak ve averajda üstün olan taraf kupaya uzanacak.
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