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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Aslan'ı bekleyen büyük tehlike

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Aslan'ı bekleyen büyük tehlike

Benfica'da 38 gol atan 4 isimden 3'ü bugün sahada...

Galatasaray'ın karşısında bugün Lizbon’da daha güçlü bir rakip olacak. Benfica’da İstanbul’daki maça getirilmeyen Grimaldo, Pizzi, Silva ve Jonas bu kez kadroda olacak. Toplam değeri 71.5 milyon Euro olan 4 oyuncu bu sezon 38 gol, 25 asistlik katkı verdi. Kırmızı beyazlıların İstanbul’da forma giymeyen bu 4 yıldızının değeri ise Galatasaray’ın sahaya çıkacak ilk 11’ini dahi sollamış durumda! Zira sarı kırmızılılarda, muhtemel ilk 11’deki oyuncuların toplam değeri 57 milyon 750 bin Euro...

Yani Benfica’nın dört yıldızının değerinin toplamı bile değil. Benfica’nın 4 oyuncusundan Pizzi, Silva ve Grimaldo’nun bugün ilk 11’de görev alması bekleniyor. G.Saray’da sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando ile sakatlığı bununan Linnes, Benfica’ya karşı oynayamayacak.

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