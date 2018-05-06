Aslan'dan şampiyonluğa bir adım daha! Kaldı 180 dakika!
Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanındaydı. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. Galatasaray ilk yarıda Garry Rodrigues'in iki golüyle öne geçti. İlk yarı Galatasaray'ın kontrolündeyken ikinci yarıda tersi oldu. Akhisarspor 50. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Akhisarspor defans arkasına attığı toplarla çok tehlike yarattı. Fernando Muslera kalesinde hata yapmayınca Fatih Terim'in ekibi çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray 69 puanla en yakın rakibi Başakşehir ve Fenerbahçe ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Akhisarspor'da yedek kaleci Lukcas çift sarı karttan kırmızı gördü. Gomis 90'da bir penaltı kaçırdı. Akhisarspor ise 35 puanda kaldı. Galatasaray ligde bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Ali Palabıyık , Kerem Ersoy , Serkan Olguncan
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih , Lopes , Dany (Larsson dk. 87 ?), Mustafa , Kadir , Soner (Bilal dk. 77 ), Sissoko , Barbosa , Onur (Olcan dk. 74 ), Muğdat , Seleznyov
Yedekler: Lukac, Orhan, Caner, Aykut, Bia, Hasan Ali, Ömer
Teknik Direktör: Okan Buruk
Galatasaray: Muslera , Linnes , Denayer , Serdar (Maicon dk. 77 ), Nagatomo , Donk , Fernando , Selçuk (Yasin dk. 71 ), Feghouli (Sinan dk.71 ), Rodrigues , Gomis
Yedekler: Carrasso, Latovlevici, Ahmet, Celil, Boran, Ozan Muhammed, Eren
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Rodrigues (dk. 15 ve 18) (Galatasaray), Serdar (dk. 50 k.k.) (T.M. Akhisarspor)
Kırmızı kart: Lukac (dk. 90 yedek kulübesinde) (T.M. Akhisarspor)
Sarı kartlar: Feghouli, Donk (Galatasaray), Mustafa, Muğdat, Lopes (T.M. Akhisarspor)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Galatasaray
|32
|39
|69
|2Önceki3
|Fenerbahçe
|32
|34
|66
|3Önceki2
|Başakşehir
|32
|25
|66
|4Önceki4
|Beşiktaş
|31
|32
|62
|5Önceki5
|Trabzonspor
|32
|7
|49
|6Önceki7
|Sivasspor
|32
|-4
|48
|7Önceki6
|Göztepe
|31
|0
|47
|8Önceki8
|Kayserispor
|31
|-7
|44
|9Önceki9
|Kasımpaşa
|32
|-2
|43
|10Önceki10
|Bursaspor
|32
|-2
|39
|11Önceki11
|Yeni Malatyaspor
|31
|-6
|39
|12Önceki14
|Antalyaspor
|32
|-16
|38
|13Önceki13
|Alanyaspor
|32
|-5
|36
|14Önceki12
|Akhisar Bld. Spor
|32
|-11
|36
|15Önceki15
|Konyaspor
|32
|-3
|35
|16Önceki16
|Osmanlıspor
|32
|-9
|33
|17Önceki17
|Gençlerbirliği
|32
|-16
|30
|18Önceki18
|K. Karabükspor
|32
|-56
|12
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçında her iki takım teknik direktörü bir önce oynadıkları maçların ilk 11'lerinde üçer değişiklik yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçen haftaki Beşiktaş derbisinden farklı olarak kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlığı bulunan Mariano Filho'nun yanı sıra Maicon Roque'nin yerine Selçuk İnan, Martin Linnes ve Serdar Aziz'e Teleset Mobilya Akhisarspor maçında şans verdi. Sarı-kırmızılı ekipte ligde en son Fenerbahçe maçında ilk 11'de yer alan Linnes, 5 maç sonra ilk 11'de kendisine yer buldu. Selçuk İnan ise 3 müsabakanın ardından Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz de 1 maç sonra tekrar sahaya çıktı.
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise golsüz berabere tamamladıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Buruk, Galatasaray maçında Aykut Çeviker, Ömer Bayram ve Olcan Adın'ın yerine Abdoulwahid Sissoko, Onur Ayık ve Soner Aydoğdu'yu sahaya sürdü.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Linnes'in aktardığı topla buluşan Feghouli'nin ceza alanına yaptığı ortada arka tarafta meşin yuvarlakla buluşan Rodrigues, topu filelere gönderdi: 1-0.
18. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues, Dany'yi geçip ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
22. dakikada Seleznov'un pasıyla ceza alanı içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Onur Ayık'ın şutunda Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
31. dakikada gelişen Teleset Mobilya Akhisarspor atağında ceza alanı içnde Muslera ile Seleznov'un mücadelesinde Seleznov'un yerde kalmasına hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. 33. dakikada atışı kullanan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
45. dakikada ceza alanı içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Rodrigues'in şutunda top direkten oyun alanına döndü. Daha sonra Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
İlk devreyi Galatasaray 2-0 önde bitirdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Barbosa’nın sol kanattan yerden ortaladığı topa Seleznyov’un ön direkte bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe ardından Galatasaray savunmasında Serdar’a çarparak filelerle gitti. 1-2
54. dakikada Selçuk’ın rakip ceza yayının yaklaşık 4 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta barajı aşan topa kaleci Fatih son anda sağ direk dibinde müdahalede bulunarak, tehlike bölgesinden
uzaklaştırdı.
55. dakikada Akhisarspor savunmasının havadan gönderdiği uzun pasta rakip ceza sahası önünde kaleci ile karşı karşıya kalan Muğdat’ın vuruşunda kaleci Muslera son anda müdahalede bulunarak, meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi.
63. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Donk’un aşırdığı topa altıpas çizgisi önünde Serdar’ın kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.
90+1. dakikada Barbosa'nın ceza sahası içerisinde Linnes'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi.
90+2. dakikada penaltıyı kullanan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
90+5. dakikada ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılan Yasin'in penaltı noktası yakınlarında müsait pozisyondaki Gomis'e pas çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.
90+6. dakikada Akhisarspor atağında Bilal'in rakip ceza yayının sağından sert şutunda kaleci Muslera uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
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