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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
11.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Aslan’da sosyal medya yasağı

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Aslan’da sosyal medya yasağı

Futbolcuların otobüste ve soyunma odasında video çekmesi yasaklandı.

Galatasaray’da teknik heyet, geçen sezon Sinan Gümüş’ü eleştiri oklarının hedefi haline getiren olayın da etkisiyle ‘takımın en özel iki yeri’ olarak niteledikleri alanlarda video çekilmesini ve paylaşılmasını yasakladı. Yeni transfer Ryan Babel de taraftarlara bu yasağı YouTube’dan duyurdu.

G.SARAY’da her zaman aile ortamını oluşturan ancak disiplini de hiçbir zaman elden bırakmayan Fatih Terim, Galatasaraylı oyunculara önemli bir yasak getirdi. Takımda tüm sezon boyunca takım otobüsü ve soyunma odasında karşılaşma öncesinde video çekilmesi yasaklandı. Sarı kırmızılı kulübün iletişim ve medya ekibi dışında bu iki alanda oyuncuların video çekmemesi ya da bu iki yerden sosyal medya hesaplarından canlı yayın paylaşımları yapmamaları istendi. Yeni transfer Ryan Babel de bu gelişmeyi YouTube sayfasında takipçilerine “Otobüs ya da maçtan önce soyunma odasında video çekemiyorum” diyerek duyurdu.

Sosyal medya paylaşımları Galatasaray’da özellikle geçen dönem büyük sıkıntılara neden oldu... Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya’ya sarı kırmızılı takımı uğurlamaya gelen taraftarın coşkusuna hayran kalan ve otobüsten sosyal medya hesabından canlı yayına geçen Mbaye Diagne’nin paylaşımı Sinan Gümüş’ü adeta yakmış ve oyuncunun takımdan ayrılmasına kadar devam edecek süreci başlatmıştı.

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