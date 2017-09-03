Aslan’da sol bek için rota Arjantin’e döndü

JUVENTUS’tan Kwadwo Asamoah’ı kadrosuna katamayan Galatasaray sol bek çalışmalarını hızlandırdı. Transfer döneminin kapanmasına günler kala alternatifleri masaya yatırma kararı alan G.Saray’a, Indipendiente’den Nicolas Tagliafico teklif edildi.
CİDDİYET YOK AMA...
Menajerlerin önerdiği 25 yaşındaki Arjantinli sol bekin, kulübü İndipendiente ile Ocak 2018’e kadar sözleşmesi olduğu öğrenildi.
İsmi Galatasaray yönetiminin masasında olan ancak şu anda ciddi şekilde gündemde olmayan Nicolas Tagliafico için kararı teknik direktör Igor Tudor ve sportif direktör Cenk Ergün verecek.
KAPSAMLI ÇALIŞMA
Scout ekibinin hakkındaki araştırmalara başladığı başarılı oyuncu için kapsamlı bir inceleme çalışması yürütülüyor.
3 FARKLI TAKIMDA FORMA GİYDİ...
GALATASARAY’a önerilen Arjantin’in Independiente takımının 25 yaşındaki sol beki Nicolas Tagliafico, şimdiye dek kariyerinde 3 farklı takımda oynadı. Başarılı futbolcu Banfield, Real Murcia ve Independiente formalarını giydi. Tagliafico, tek yurt dışı deneyimini ise 2012-2013 sezonunda İspanya’da Real Murcia’da görev yaparak yaşadı.
* 25 yaşındaki sol bek Tagliafico, geçen sezon Independiente formasını giydiği 29 karşılaşmada gol atamadı, 3 asist yaptı.