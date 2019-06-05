Aslan'da Banega hamlesi
Galatasaray, Sevilla'nın 30 yaşındaki orta sahası için harekete geçti.
İspanyol ekibi, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Banega için 7 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Oyuncunun menajeri de 3 milyon Euro garanti ücret talep etti.
GALATASARAY’da Banega gelişmesi... Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan ve orta sahaya deneyimli bir ismi monte etmek isteyen sarı kırmızılılar, Arjantin Milli Takımı’nın da formasını giyen 30 yaşındaki oyuncu için Sevilla ile masaya oturdu. İspanyol ekibi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ever Banega için 7 milyon Euro bonservis talep etti. Sevilla, bu rakamın altına düşmeyeceğini G.Saray’a bildirdi.
YILLIK 2.2 MiLYON EURO ÜCRET ALIYOR
Banega’nın menajeri, G.Saraylı yetkililerle yaptığı görüşmede, oyuncusu için yıllık 3 milyon Euro garanti ücret talep etti. Yıldız futbolcu, Sevilla’dan yıllık 2,2 milyon Euro kazanıyor. Görüşmeler devam ediyor. Sevilla ile geride bıraktığımız sezon 51 maça çıkan Banega, 8 gol atıp, 9 da asist yaptı.
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