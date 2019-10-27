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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Aslan'da 3 puanın şifresi Andone

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Aslan'da 3 puanın şifresi Andone

Takımın en önemli sorununun ‘bitiricilik’ olduğu teşhisini koyan Fatih Terim, Beşiktaş karşısında ilk 11’de oynatacağı Florin Andone’ye özel olarak orta-şut çalışması yaptırdı.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray’ın son oynadığı iki maçı değerlendiren teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, ‘pozisyona girme yönünden sıkıntı yok ama bitiricilikte sorun var’ teşhisi koydu. 3-2 kazanılan Demir Grup Sivasspor ve 1-0 kaybedilen Real Madrid karşılaşmalarında çok sayıda gol pozisyonu üretilmesine rağmen bunların büyük çoğunluğunun kaçtığını göz önüne alan teknik heyet, Beşiktaş derbisine yönelik antrenmanlarda bu konu üzerinde durdu. Derbi hazırlıkları sırasında özellikle forvet oyuncusu Florin Andone’ye ekstra orta-şut çalışması yaptırıldı.

Babel, Emre ve Belhanda’ya özel emir

Fatih Terim, Rumen oyuncudan, yakaladığı pozisyonlarda daha soğukkanlı hareket etmesini istedi. Tecrübeli teknik adam, Ryan Babel, Emre Mor ve Younes Belhanda’ya da Andone’ye her fırsatta orta ve pas atmaları talimatını verdi. Deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına orta sahada ve önde pres yaparak başlayacak olan Galatasaray’ın hedefi ilk golü atıp rakibini psikolojik açıdan baskı altına alarak galibiyete ulaşmak. Terim, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Mutlak kazanmak için sahaya çıkacak güçlü bir takımla oynayacağız. Kendinden emin ve ayakları yere sağlam basan bir Galatasaray takımı görmek istiyorum. Elinizden geleni yapın” diye konuştu.

Aslanda 3 puanın şifresi Andone

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