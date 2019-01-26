Aslan'a İzmir'de altın gibi üç puan

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAslan'a İzmir'de altın gibi üç puan
GeriFutbol Aslan'a İzmir'de altın gibi üç puan
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
26.01.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Aslan'a İzmir'de altın gibi üç puan

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aslan'a İzmir'de altın gibi üç puan

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Galatasaray karşılaşmayı 73. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 kazandı. Göztepe 57. dakikada Borges'in penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi takımın ayrıca ikinci yarıda iki şutu direkten döndü. Zor hava şartları ve ağır zeminde oynana mücadelede Galatasaray da Onyekuru ile net pozisyonlar yakaladı. Fatih Terim'in cezasını tamamladığı mücadelede konuk ekip çok önemli üç puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray 38 puan ile lider Başakşehir'i takibini sürdürdü. Göztepe ise 22 puanda kaldı. Galatasaray ligde bir sonraki maçını Alanyaspor ile deplasmanda oynayacak. Göztepe ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Yıldırım , Kemal Yılmaz , Asım Yusuf Öz

GÖZTEPE: Beto - Gassama , Titi , Reis , Agbenyenu , Poko , Borges (Dk. 77 Deniz ), Castro , Halil (Dk. 83 Tayfur), Serdar (Dk. 71 Yasin ), Jerome

GALATASARAY: Muslera - Mariano , Maicon , Marcao , Linnes , Fernando , Ndiaye , Selçuk (Dk. 79 Donk ), Onyekuru , Feghouli (Dk. 90+3 Semih), Sinan (Dk. 89 Muğdat)

GOLLER: Dk. 72 Sinan (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Gassama, Poko (Göztepe) - Sinan, Marcao, Mariano (Galatasaray)

10
Taraftardan çağrı: Forvet olanını alın
Taraftardan çağrı: "Forvet olanını alın"

MAÇTAN NOTLAR

Belhanda'nın yerine Selçuk İnan!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe karşılaşmasında cezalı olan Belhanda'nın yerine orta sahada Selçuk İnan'a görev verdi. Sarı kırmızılı takımın kaptanı, en 8 Aralık'ta oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev almıştı. Selçuk ligde 49 gün sonra 11'de yer aldı.

Fatih Terim tam 85 gün sonra takımının başında sahaya çıktı!

2 Kasım 2018 tarihininde oynanan Fenerbahçe derbisinde son olarak saha kenarında takımının başında maça çıkan Fatih Terim'in cezası sona erdi.

Tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim de sosyal medya hesabından ' Nasıl özledik seni saha kenarında görmeyi' yazarak duygularını paylaştı.

Terim'in listesinde yer almayan Loic Remy için transfer harekatı!

Ara transferin bitimine 5 gün kalmasına karşın halen golcü takviyesi yapamayan Galatasaray yönetimi, Loic Remy'i kiralamak için girişimlerde bulundu.

Galatasaray, Lille Kulübünde forma giyen ve 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Loic Remy'i 5 aylığına kiralamak için Fransız ekibi ile görüştü.

Ancak bu transferdeki sürpriz gelişme ve detay ise Loic Remy'nin, Teknik Direktör Fatih Terim'in yönetime sunduğu listede yer almadığı ortaya çıktı.

32 yaşındaki oyuncu ile alakalı Terim'in bir rapor vermediği ve tamamı ile Galatasaray yönetiminin insiyatif, tasarrufu ile bu transfer için girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Transfer döneminin bitimine kısa süre kaldığı için Galatasaray yönetiminin Fatih Terim'in sunduğu oyuncu listesi dışında forvet takviyesi için birçok isimle görüştüğü ifade edildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in istediği forvet transferini halen gerçekleştiremeyen Galatasaray Kulübünde Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay uzun süre sonra sarı kırmızılı takımın deplasmanda oynadığı bir karşılaşmaya gelmedi.

Sarı kırmızılı takımın İzmir'deki deplasmanına gelmeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Türk Telekom Stadyumu'ndaki kulüp binasında Özbekistan Futbol, Boks ve Okçuluk Federasyonu idarecilerini ağırladı.

İzmir'deki karşılaşmaya Galatasaray yönetiminden yalnızca maç günü 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar geldi.

Galatasaray sosyal medya hesabından yanlış anons!

Sarı kırmızılı kulübün sahaya çıkacağı ilk 11 resmi twitter hesabından yanlış yayınlandı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, ilk 11'de Fernando'ya yer verirken sarı kırmızılı kulübün resmi hesabı ise Donk'u oynattı!

Farkedilen bu hata ve yanlış anons üzerine Galatasaray Kulübü 5 dakika sonra Fernando'yu ilk 11'e koyup kadroyu yeniden paylaştı.

Yasin Öztekin hasret giderdi!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan ayrılan ve Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin karşılaşma öncesinde eski takım arkadaşları Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş ile uzun süre sohbet etti

MAÇTAN DAKİKLAR

6'ncı dakikada Serdar’ın ortasında Reis kafayı vurdu, seken topu kaleci Muslera kontrol etti.

20'nci dakikada Serdar’ın sağdan ortasında Mariano topu göğsüyle kaleci Muslera’ya indirmek istedi. Ancak zeminden dolayı seken top köşeye yöneldi, Muslera meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

28'inci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Onyekuru savunmadan sıyrılıp ceza alanına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Beto iyi yer tutup topun kontrolünü sağladı.

35'inci dakikada Sinan’ın yerden ortaladığı topa Feghouli ceza sahası içinde gelişine vurdu. Top yandan auta gitti.

40'ıncı dakikada ceza sahası dışından Ndiaye şutunu çekti, kaleci Beto topa uzanarak gole izin vermedi.

52'nci dakikada Agbenyenu’nun uzun pasında Jerome topu topuk pasıyla Castro’ya aktardı. Castro’nun kesme vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

52'nci dakikada Göztepe’de yapılan ortada Jerome kafaya çıkarken Maicon topa elle müdahale etti. Göztepeli futbolcular pozisyona ısrarla itiraz edince, hakem Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısıyla pozisyonu izlemeye karar verdi. Pozisyonu izleyen Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi.

57'nci dakikada penaltıyı kullanan Borges topu dışarıya attı.

67'nci dakikada uzun topla Göztepe savunmasının arkasına sarkan Onyekuru kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı, ancak top ıslak zemine takılınca kaleci Beto, Onyekuru’dan önce topu kontrol etti.

72'nci dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Mariano’nun sağ taraftan ortasında topa göğsüyle dokunan Sinan fileleri sarstı: 0-1.

79'uncu dakikada Göztepe beraberliğe çok yaklaştı. Sol kanattan Yasin’in kullandığı köşe atışında Jerome’un kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

81'inci dakikada Donk’un derinlemesine pasında kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Onyekuru plaseyi vurdu, ancak top yandan dışarı gitti.

90+1'inci dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Galatasaray defansının bir türlü uzaklaştıramadığı topa Yasin sert vurdu. Meşin yuvarlak direkte patladı.

Karşılaşma deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kasımpaşa'ya 1.92'lik forvet!

Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Burak Yılmaz'a tepki!

Manchester City kupada zorlanmadı

Taraftardan çağrı: "Marcao'nun forvet olanını alın"