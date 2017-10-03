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Aslan yine devler arenasında! İlk rakibi...

Süper Lig’de 6 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar Avrupa’nın 5 büyük liginde namağlup 11 takımdan biri. Gomis-Tolga-Maicon ise 15 golle en golcü 3’lüler arasında.

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Milli araya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 5 puan önünde lider giren Galatasaray, başarısıyla Avrupa'da da ses getirdi. Süper Lig'in 7. haftasında Kardemir Karabükspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılı takım 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puana ulaşmıştı.

Yenilgisiz liderliğini sürdüren Cimbom, Avrupa'nın 5 büyük liginde namağlup 11 takımdan biri durumunda. Galatasaray ile birlikte 5 büyük ligde yenilgi görmeyen diğer takımlar Dortmund (6G/1B), Barcelona (7G), Atletico Madrid (4G/3B), Valencia (4G/3B), Manchester City (6G/1B), Manchester United (6G/1B), Napoli (7G), Juventus (6G/1B), İnter (6G/1B) ve Paris Saint Germain (7G).

Bu takımlar arasında Napoli ve Barcelona 7 yaparak hiç puan kaybetmediler. (Fotomaç)

GALATASARAYAVRUPAGOL
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