Aslan yese de çeviriyor! Geri dönüşlerin ustası...
Galatasaray sahasında oynadığı Atiker Konyaspor maçında ilk golü kalesinde çok erken görmesine rağmen maçı 2-1 kazanmayı başardı. Galatasaray böylece bu sezon 4.kez maçın ilk golünü yiyip geri düşmesine rağmen galip geldi.
Galatasaray böylece özel bir istatistiğe imza attı. Zirve mücadelesi yapan takımlar arasında Galatasaray 4 kez maç çevirip başarılı olurken Beşiktaş ve M.Başakşehir 2'şer maçta ilk golü yemesine rağmen kazandı. Fenerbahçe ise sezon boyunca ilk golü yediği maçları çeviremedi
İlk gol yediği maçlarda galibiyet:
Galatasaray 4
Beşiktaş 2
Başakşehir 2
Fenerbahçe 0
Galatasaray'ın çevirdiği maçlar
Bursaspor 0-1 2-1
Galatasaray - Akhisarspor 0-2 4-2
Göztepe 0-1 3-1
A.Konyaspor 0-1 2-1 (Ajansspor)
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