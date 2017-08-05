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Aslan tat vermedi

Galatasaray, Avusturya Kampı'ndaki hazırlık maçında Hertha Berlin'e 2-1 yenildi.

Hürriyet Haber
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Galatasaray Avusturya Kampı'ndaki hazırlık maçında Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Mücadele Alman ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle son buldu. 

Sarı-kırmızılıların tek golünü Eren Derdiyok kaydederken, Berlin ekibi Ibısevic ve Rekik'in golleriyle galibiyete uzandı.

Galatasaray'da savunma hataları göze çarparken, kötü futbol sonrasında taraftarlar "Tudor istifa" diye tempo tuttular.

GALATASARAY:

Muslera (6), Mariano (5) (Dk.46 Fernando u), Maicon (4)( Dk.72 Donk) Ahmet (4)(Dk.46 Carole), Linnes (3)(Dk.75 Tarık) Selçuk (5)(Dk.35 Koray 4), Tolga (5) (Dk.46 Ndiaye 7)Rodrigues (6)(Dk.75 Emrah), Recep (5)(Dk.55 Sinan t), Belhanda (5)(Dk.72 Atalay 4) Gomis (5)(Dk.55 Eren. 6)

GOLLER: Dk.3 Rekik, Dk.72 Ibisevic, Dk.59 Eren

 

 

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