Aslan, Sakarya'dan 3 golle ayrıldı
Galatasaray yeni sezona hazırlık kapsamında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya Sarı-Kırmızılı ekip adeta golle başladı. Galatasaray'ın ilk golü 6. dakikada Akhisarspor'dan transfer edilen Muğdat Çelik'ten geldi. Dakikalar 21'i gösterdiğinde sahneye Belhanda çıktı. Yıldız futbolcu attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. İlk yarının bitimine az bir süre kala Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sinan Gümüş 42. dakikada skoru 3-0'a getirdi.
Fatih Terim ikinci yarıda ise 9 değişiklik yaparak bütün futbolcularına forma şansı verdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ortada bir oyun sergiledi iki takımda. Karşılıklı ataklar gelişse de bu pozisyonlardan gol sesi çıkmayınca Sarı-Kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
KARŞILAŞMADAN NOTLAR
Yeni Sakarya Stadında Süper Ligin son şampiyonu Galatasaray'ı ağırlayan Sakarya'da bu karşılaşma için 28 bin 154 adet bilet satıldığını açıkladı. Hazırlık karşılaşması kapalı gişe oynandı.
Galatasaray- Sakaryaspor karşılaşma öncesinde iki güvenlik noktasında çok sıkı arama yapıldı.
Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet maç öncesinde zemini kontrol ederken yüz ifadeleri saha zeminini beğenmediklerini gösterdi.
Sakarya'da karşılaşma öncesinde son derece güzel görüntüler yaşandı. Fatih Terim'e maç öncesinde çiçek ve atkı verilirken Sakarya taraftarları Terim ve Galatasaraylı oyuncuları sahaya çıkınca alkışladı
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