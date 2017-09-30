Aslan Maicon ile kükredi!

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç

GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Martin Linnes (Dk. 66 Iasmin Latovlevici), Fernando, Badou N'Diaye, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli (Dk. 90 Jason Denayer), Garry Rodrigues (Dk. 87 Eren Derdiyok), Bafetimbi Gomis

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Oleksandr Rybka, Kerim Zengin, Valerica Gaman, Barış Başdaş, Paul Papp, Olafur Skulason (Dk. 75 Ceyhun Gülselam), Christian Tanase (Dk. 32 Yevhen Seleznyov), Andre Poko, Gheorghe Grozav (Dk. 66 Andriy Bliznichenko), Gabriel Torje, Mustapha Yatabare

GOLLER: Dk. 17 Feghouli, Dk. 22 - 90 Maicon (Galatasaray) - Dk. 27 Yatabare, Dk. 84 Seleznyov (P) (Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: Dk. 82 Feghouli, Dk. 83 Fernando, Dk. 90 Maicon Dk 90 Latovlevici (Galatasaray) - Dk. 15 Skulason, Dk 85 Ceyhun Gülselam, Dk. 89 Barış Başdaş (Kardemir Karabükspor)

MAÇ NOTLARI:

GALATASARAY KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın Bursaspor deplasmanında 2-1 kazandığı mücadelenin ilk 11'inde değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan ve yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan Tolga Ciğerci'nin yerine yeni transfer Sofiane Feghouli'yi ilk 11'e süren Hırvat çalıştırıcı, Iasmin Latovlevici yerine ise sezona iyi başlayan ancak kısa süreli bir sakatlık geçiren Martin Linnes'i yeniden ilk 11'e dahil etti. Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor maçı ilk 11'i, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, N'diaye, Belhanda, Feghouli, Rodrigues ve Gomis şeklinde oluştu.

KARDEMİR KARABÜKSPOR KULÜBESİNDE LEVENT AÇIKGÖZ YER ALDI

Süper Lig'in 6'ncı haftasında kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 4-2 mağlup olan Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Erkan Sözeri maçın ardından istifa etmişti. Yeni teknik adam arayışlarını sürdüren Karabük ekibi, Galatasaray mücadelesine takımın altyapı sorumlusu Levent Açıkgöz yönetiminde çıktı. Açıkgöz, takımının Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıktığı ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Dany Nounkeu, Luis Ibanez, Ceyhun Gülselam, Andriy Blizichenko ve İlhan Depe, Karabük ekibinin ilk 11'inde yer almazken; Barış Başdaş, Kerim Zengin, Skulason, Andre Poko ve Gabriel Torje sahaya ilk 11'de çıktı.

IGOR TUDOR, İLK KEZ KARABÜKSPOR'A RAKİP OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kardemir Karabükspor'a ilk kez rakip oldu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan iki mücadelede de Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü olarak sahaya çıkan Igor Tudor, ilk kez Kardemir Karabükspor'a karşı hocalık yapacak.

TT STADYUMU'NDA "BÜYÜK KAPTAN MUSLERA" TEZAHÜRATLARI

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı takımdan sahaya ısınmak için çıkan ilk oyuncu olan Fernando Muslera'ya büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, Uruguaylı oyuncuya, "Büyük kaptan" diye seslendi. Fernando Muslera, Selçuk İnan'ın yedek kulübesinde olduğu dönemlerde takımın kaptanlığını üstleniyor.

TARAFTARLAR, ALPASLAN DİKMEN'İ ANDI

Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, Kardemir Karabükspor mücadelesi öncesi Galatasaray'ın taraftar grubu olan ultrAslan'ın kurucusu Alpaslan Dikmen'i andı. 27 Eylül 2008'de hayata gözlerini yuman Dikmen için tüm stadyumu pankartlarla donatan Galatasaraylı taraftarlar, Alpaslan Dikmen adına tezahüratlarda bulundu.

U21'DE KAZANAN GALATASARAY

U21 Ligi'nde Galatasaray, Kardemir Karabükspor engelini rahat geçti. Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede rakibini Barış, Ahmet ve Umut'un golleriyle 3-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşu sonucunda yaşanan karambolde top Feghouli'nin önünde kaldı. Cezayirli oyuncunun vuruşu savunmadan sekti ve kaleye gitti. Rybka topu kornere çeldi.

12'nci dakikada Feghouli - N'diaye ikilisi orta sahada topu kaptı, Belhanda meşin yuvarlakla buluştu. Belhanda'nın pasında Garry Rodrigues rakibinden sıyrıldı ve vuruşunu yaptı, savunmadan seken top Belhanda'nın önünde kaldı, onun vuruşu kaleciden sekti. Seken topu Gomis tamamladı ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü saymadı.

17'nci dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Garry Rodrigues'in ara pasında topla buluşan Linnes, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kaleciden seken topa tekte vuruş yapan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi.

19'uncu dakikada Kardemir Karabükspor gole çok yaklaştı. Fernando'nun orta sahada yaptığı top kaybıyla hızlı çıkan Karabük ekibinde ceza sahasında topla buluşan Gabriel Torje vuruşunu yaptı, Fernando Muslera çıkardı. Seken topu Serdar Aziz taca gönderdi.

22'nci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Younes Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Maicon kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi: 2-0.

27'nci dakikada Kardemir Karabükspor farkı 1'e indirdi. Younes Belhanda'nın hatasında topla buluşan Yatabare, düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 2-1.

34'üncü dakikada Gomis, Feghouli'ye indirdi, Feghouli aradan Rodrigues'i gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues, Gomis'e pas vermek istedi ancak savunma araya girdi.

42'nci dakikada Belhanda rakibinden sıyrıldı, pasını Fernando'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun vuruşu az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada Feghouli takım arkadaşının pasında topla buluştu. Ceza sahası içinde bomboş kalan yıldız oyuncu, Gomis'e çıkarttı, savunma araya girdi.

59'uncu dakikada Belhanda'nın pasına hareketlenen Rodrigues topu sürdü ve içeri çevirdi. Feghouli'nin vuruşu kaleciden döndü. Tekrardan gelişen Galatasaray atağında bu kez Belhanda rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Faslı oyuncunun topu içeri çevireceği anda ayağı kaydı ve top auta gitti.

65'inci dakikada N'diaye'nin ara pasında Feghouli topla buluştu. Yıldız oyuncu meşin yuvarlağı Gomis'e yolladı, savunma araya girdi ve golü önledi.

67'nci dakikada Fernando orta sahada rakibinden sıyrıldı, pasını Rodrigues'e aktardı. Rodrigues rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasından sert bir vuruş yaptı, top direkten dışarı çıktı.

74'üncü dakikada Feghouli iki rakibinden sıyrıldı ve vuruşunu yaptı, kaleci Rybka kurtardı.

80'inci dakikada Latovlevici'nin pasında Garry Rodrigues topla buluştu. Rodrigues'in vuruşu kaleciden sekerken, Feghouli tamamlayamadı.

82'nci dakikada Yatabare Galatasaray ceza sahası içinde yerde kaldı, Kardemir Karabükspor penaltı kazandı.

84'üncü dakikada Seleznyov topun yaşına geçti, ve penaltıyı gole çevirdi. Kardemir Karabükspor beraberliği yakaladı: 2-2.

90'ıncı dakikada Galatasaray tekrardan öne geçti. Belhanda'nın sol kanattan açtığı ortada Maicon düzgün bir vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi: 3-2.

Maç, Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.