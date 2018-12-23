Aslan mabedine geri döndü!
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının kapanış haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı. Galatasaray 9. dakikada Robinho'nun golüyle 1-0 geriye düştü. 20. dakikada Belhanda'nın düşürülmesi sonrası VAR kararıyla penaltı kazanan ev sahibi ekip, Eren Derdiyok'un golüyle durumu eşitledi. Dakikalar 30'u gösterirken Sofiane Feghouli skoru 2-1 yaptı. Sivas'ın yıldızı Robinho sahneye çıkarak 41. dakikada şık bir vuruşla durumu 2-2'ye getirdi ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti. İkinci yarının başında Galatasaray, Henry Onyekuru'nun ayağından gelen golle skoru 3-2 yaptı. 69'da ise Nijeryalı futbolcu tekrar sahne aldı ve güzel bir golle maçın skorunu tayin etti. Fatih Terim'in ekibi bu skorla 29 puan ile devreyi kapadı. Galatasaray evinde 4 maçtır galip gelemiyordu. Galatasaray'dan önce 4 maçtır yenilmeyen Yiğidolar 24 puanda kaldı. Galatasaray ikinci yarıyı evinde Ankaragücü maçıyla açacak.
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, N'Diaye, Fernando, Feghouli (Dk. 90+5 Mustafa Kapı), Belhanda (Dk. 87 Donk), Onyekuru, Eren Derdiyok (Dk. 75 Rodrigues)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, N'Dinga (Dk. 77 Kone), Torje (Dk. 70 Rybalka), Robinho, Emre Kılınç (Dk. 89 Erdoğan Yeşilyurt), Muhammet Demir
GOLLER: Dk. 20 (P) Eren Derdiyok, Dk. 30 Feghouli, Dk. 51 - Dk. 69 Onyekuru (Galatasaray) - Dk. 9 - Dk. 41 Robinho (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Mariano, Fernando (Galatasaray) - Uğur Çiftçi, Braz (Demir Grup Sivasspor)
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Garry Rodrigues yedeğe çekilirken, Serdar Aziz ise kadroda yer almadı.
Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Maicon Roque ile Younes Belhanda ilk 11'de görev yaptı.
Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ile başladı.
Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise Garry Rodrigues'in yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mustafa Kapı ve Muğdat Çelik bulundu.
- Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı
Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz yaşadığı rahatsızlık nedeniyle müsabakanın kadrosundan çıkartıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in maç öncesinde mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı bildirildi.
- Belhanda formasına kavuştu
Galatasaray'da sakatlığı geçen Younes Belhanda, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra forma giydi.
Faslı futbolcu, milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında görev alamamıştı.
Belhanda ile aynı dönemde sakatlık geçiren Sinan Gümüş de Demir Grup Sivasspor maçında yedek kulübesinde yer alarak sahalara dönüş yaptı.
- Sivasspor'da tek değişiklik
Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Hakan Keleş, kadroda tek değişiklik yaptı.
Hakan Keleş, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Serhiy Rybalka'yı yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcunun yerine Gabriel Torje'yi sahaya sürdü.
MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada Douglas, Galatasaray ceza sahasına doğru hareketlendi ve pasını Robinho'ya aktardı. Robinho'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1.
19'uncu dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onyekuru sol kanatta topla buluştu ve rakibinden sıyrılarak topu içeri gönderdi. Belhanda'ya Uğur Çiftçi müdahalede bulunurken, hakem Halil Umut Meler maçı devam ettirdi. Daha sonra VAR'a danışan Meler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
20'nci dakikada topun başına geçen Eren Derdiyok, meşin yuvarlak ile kaleci Tolgahan Acar'ı farklı köşelere gönderdi: 1-1.
27'nci dakikada Robinho'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demir vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
30'uncu dakikada Galatasaray, Belhanda ile köşe vuruşu kullandı. Belhanda'nın yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırırken, ceza sahası dışında topla buluşan N'Diaye rakiplerinden sıyrılarak pasını Feghouli'ye aktardı. Feghouli'nin ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 2-1.
41'inci dakikada Douglas sağ kanattan içeri doğru kat etti ve pasını Robinho'ya aktardı. Robinho'nun yaptığı şık vuruş filelere gitti: 2-2.
51'inci dakikada Fernando'nun ara pasıyla Onyekuru buluştu. Ceza sahası içerisinde topa dokunan Onyekuru, ağları sarstı. Maçın yardımcı hakemi ofsayt bayrağını kaldırırken, hakem Meler, VAR'a danıştı. VAR, pozisyonda ofsayt olmadığını tespit ederken, Onyekuru'nun golü geçerli sayıldı ve Galatasaray bir kez daha öne geçti: 3-2.
69'uncu dakikada Mariano sağ kanattan içeri kesti, Belhanda topa dokundu. Eren, önüne düşen topu ıskalarken, Onyekuru daha sonrasında vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 4-2.
72'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Robinho'nun meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra vuruşu yan ağlarda kaldı.
74'üncü dakikada Feghouli'nin kullandığı köşe vuruşunda Eren kafayı vurdu, Fernando'ya çarpan top üst direkten geri döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma, sarı kırmızılı takımın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
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