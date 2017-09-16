Aslan kovaladı, yakalayamadı

Galatasaray Odeabank, Fransa kampında katıldığı özel turnuvada grubundaki ikinci maçında Elan Chalon’a 98-94 kaybetti.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 25-18, devresini 49-43, üçüncü periyodunu da 75-66 geride geçip mücadeleden yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray Odeabank’ta Scotty Hopson 18, Alex Renfroe 15, Emir Preldzic ile TJ Cline 13 ve Dwight Hardy 12 sayı üretti.
Bu mağlubiyete rağmen sarı-kırmızılılar grubunu lider tamamlayarak turnuvanın finalinde Strasbourg'un rakibi oldu. Final karşılaşması bugün saat 21.00'de oynanacak.