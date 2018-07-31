Aslan Komşu'da sınıfta kaldı
Hazırlık maçında Galatasaray, Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunanistan takımlarından AEK'ya konuk oldu. Mücadeleyi AEK takımı 3-2 kazandı. Sarı-kırmızılıların iki golü de Maicon'dan geldi. Brezilyalı savunmada yaptığı hataları attığı golle telafi etse de, Cim Bom takım olarak etkisizdi. AEK Atina 34. dakikada Marko Livaja, 51'de Bakasetas ve 56'da Petros Mantalos ile goller buldu. Sarı-kırmızılılarda 64. dakikada oyuna dahil olan Yunus Akgün, kısa sürede yaptığı hareketlerle göz doldurdu.
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