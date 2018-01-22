Aslan, Kayseri'de güle oynaya... Maçta 4 gol!

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan (Dk.46 Amorim), Sapunaru (Dk. 77 Asamoah Gyan), Şamil Çinaz, Badji, Boldrin (Dk.46 Güray Vural), Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar Aziz, Latovlevici, Selçuk İnan (Dk.66 Donk), Ndiaye, Feghouli (Dk.60 Tolga Ciğerci), Yasin Öztekin (Dk.70 Sinan Gümüş), Rodrigues, Eren Derdiyok

Goller: Dk.13 ve Dk.19 Eren Derdiyok, Dk. 90+1 Rodrigues (Galatasaray), Dk. 52 Umut Bulut (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Boldrin, Dk.29 Umut Bulut (Kayserispor)





MAÇIN GOL POZİSYONLARI:

13. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Yasin Öztekin'in pasında sağ kanatta Rodrigues topla buluştu. Bu futbolcunun ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağı Eren Derdiyok yakın mesafeden ağlara gönderdi: 0-1

19. dakikada sol kanttan rakiplerini çalımlayarak ceza alınına giren Feghouli'nin pasında, altıpas ön çizgisinde topla buluşan Eren Derdiyok'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2

52. dakikada Kayserispor atağında Amorim'in pasında sol kanatta topla buluşan Güray Vural'ın ceza alanına yaptığı ortada Umut Bulut kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

NOTLAR:

G.SARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de ikinci yarının ilk karşılaşmasında takımını, son oynadıkları lig maçından 5 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Süper Lig'de 24 Aralık'ta Göztepe ile oynanan 17. hafta maçının ilk 11'inde yer alan Gomis ve Fernando sakatlığı, Maicon da cezası nedeniyle kadroya alınmazken, Belhanda ve Linnes de yedek kulübesinde oturdu.

Bu isimlerin yerine Mariano, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Latovlevici ilk 11'de oynadı.





MUSTAFA CENGİZ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray Kulübünün iki gün önce yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibi, Kayserispor deplasmanında yalnız bırakmadı. Cengiz, Galatasaray başkanı olarak ilk maçını Kayserispor deplasmanında locada izledi. Sarı-kırmızılıların yeni başkanı Cengiz'e yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

SELÇUK İNAN İLK 11'DE

Galatasaray'ın eski teknik Direktörü Igor Tudor döneminde kadroya girmekte zorlanan Selçuk İnan, Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Terim, orta sahanın ortasında Ndiaye ile birlikte deneyimli futbolcuya formayı verdi.





KAYSERİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, ligin 17. haftasında 1-0 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Sumudica, Oleksandr Kucher'in yerine bu mücadelede Fernando Boldrin'e forma verdi.

Sarı-kırmızılı ekip Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru, Boldrin, Badji, Şamil Çinaz, Deniz Türüç, Mendes ve Umut Bulut ilk 11'iyle sahaya çıktı.



Kayserispor'un devre arasında kadrosuna kattığı Romanya 1. Lig takımlarından FCSB'den transfer edilen Brezilyalı futbolcu William Douglas Amorim de 18 kişilik kadroda yer aldı.