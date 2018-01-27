Aslan Terim'le şaha kalktı!

Stat: Türk Telekom Stadı

Hakemler: Halil Umut Meler , Mustafa Emre Eyisoy , Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera , Mariano , Denayer , Maicon , Latovlevici , Selçuk (Belhanda dk. 46 ), Tolga , Rodrigues , Feghouli , Yasin (Donk dk. 90+1 ?), Eren (Gomis dk. 81 )

Yedekler: Eray, Serdar, Ahmet, Sinan, Linnes, Hakan Balta, Koray

Teknik Direktör: Fatih Terim

Osmanlıspor: Karcemarskas , Vrsajevic , Yalçın , Numan , Muhammed , Lembi , Mehmet Güven (Cikalleshi dk. 72 ), Serdar , Musa (Özer dk. 85 ?), Regattin (Doukara dk. 81 ?), Umar

Yedekler: Hakan, Ahmet, Maso, Moreira, Sharafabad, Anıl

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Feghouli (dk. 37), Gomis (dk. 88) (Galatasaray)

Sarı kart: Mehmet Güven (Osmanlıspor)

NOTLAR:

NDIAYE KADRODA YOK

Galatasaray Kulübü, yurt dışından gelen transfer teklifleri nedeniyle kafası karışan Badou Ndiaye'nin Osmanlıspor maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı. Premier Lig ekibi Stoke City'den teklif aldığı öğrenilen Ndiaye, teknik heyet tarafından kadroya alınmadı.

MAICON KADROYA DÖNDÜ

Galatasaray'da son oynanan Kayserispor maçını cezası nedeniyle kaçıran Maicon, Osmanlıspor maçında cezasının bitmesinin ardından yeniden kadroya döndü. Brezilyalı stopere Jason Denayer eşlik ederken, Serdar Aziz teknik heyet tarafından yedek kulübesine çekildi.

BELHANDA YİNE İLK 11'DE YOK

Galatasaray'ın Kayserispor maçında ilk 11'de kendisine yer bulamayan ve teknik direktör Fatih Terim tarafından maça dahil edilmeyen Younes Belhanda, Osmanlıspor karşısında da maça yedek kulübesinde başladı.

GOMIS YEDEK KULÜBESİNDE

Bafetimbi Gomis, geçen hafta oynanan Kayserispor maçında sakatlığından ötürü kadroya giremezken, Osmanlıspor karşısında yeniden kadroya dahil oldu. Teknik direktör Fatih Terim, tecrübeli golcüyü yeniden kadroya dahil etti. Galatasaray'ın ilk 11'inde Gomis'in yerinde geçen hafta olduğu gibi Eren Derdiyok yer aldı.

OSMANLISPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, geçen hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı Raheem Lawal yerine Adrien Regattin'i sahaya sürerken, Doukara yerine ise Lumanza'ya şans tanıdı.

7 KİŞİ SINIRDA

Galatasaray - Osmanlıspor maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta cezalı duruma düşecek oyuncular şu şekilde:

Galatasaray: Fernando Muslera, Sofiane Feghouli

Osmanlıspor: Andreas Maxsö, Avdija Vrsajevic, Numan Çürüksu, Souleymane Doukara, Musa Çağıran.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Selçuk İnan’ın kullandığı korner atışında ceza sahası içinde yükselen Eren Derdiyok kafayı vurdu ancak savunma çizgisi üzerinden topun gol olmasını engelledi.

10. dakikada Garry Rodrigues rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine girip son çizgiye girdi ve kale önüne gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Tolga topu ayağının altından kaçırdı.

16. dakikada Selçuk Şahin’in soldan kullandığı korner atışında yine yükselen Eren Derdiyok oldu. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

22. dakikada Selçuk’un ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Garry Rodrigues, arka direkteki Eren Derdiyok’u gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda topa dokunamadı.

37. dakikada Yasin’in soldan yaptığı ortada iyi yükselen Eren, müsait pozisyondaki Feghouli’ye indirdi. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

40. dakikada Eren Derdiyok’la duvar pası yapan Garry Rodrigues’in çaprazdan yaptığı sert şutta top yan ağlarda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)

50. dakikada Galatasaray ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Regattin geçti. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta gitti.

51. dakikada Regattin’in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Umar kayarak vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

55. dakikada Latovlevici’nin ortasında Eren bıraktı, Belhanda müsait pozisyonda şutunu çekti ancak Karcemarskas topu kornere gönderdi.

57. dakikada Garry Rodrigues’in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken topa Yasin dokundu ancak top az farkla auta gitti.

60. dakikada Regattin’in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mehmet Güven yükselip kafayı vurdu ancak az farkla auta gönderdi.

74. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Yasin şutunu çekti, kaleciden dönen topa Feghouli kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

76. dakikada Eren Derdiyok ceza sahası yayı üzerinden şutunu çekti, kaleciden dönen topu Feghouli tamamladı. Karcemarskas bu pozisyonda da gole izin vermezken dönen topa tekrar Feghouli vurdu ancak üstten auta gönderdi.

79. dakikada Mariano’nun sağdan yaptığı ortada Eren kafayı vurdu ancak Karcemarskas bu pozisyonda da gole izin vermedi.

82. dakikada Rodrigues’in pasında topla buluşan Gomis rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ancak Karcemarskas topu kornere gönderdi.

88. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Rodrigues ceza sahası içindeki Gomis’e çevirdi. Bu futbolcunun şutunda fark 2’ye çıktı. 2-0