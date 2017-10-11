Galatasaray Odeabank, Eurocup ilk hafta maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih’e 86-69"luk skorla mağlup oldu.

Galatasaray Odeabank, maçın başında Göksenin, Hendrix ve Renfroe’nin basketleri ile skoru 14-12 yaptı. Daha sonra özellikle pota altında etkili olan Bayern Münih, Macvan, Redding ve Zirbes’in sayılarıyla periyotu 23-17 önde tamamladı.

İkinci periyota Zirbes ve Barthel’in boyalı alandan bulduğu basketle başlayan Münih, farkı çift hanelere çıkararak, skoru 32-21’e getirdi. Galatasaray, Hardy ve Göksenin ile farkı azaltmaya çalışsa da Alman ekibi, son dakikalarda Gavel ve Macvan’ın sayılarıyla devreye 16 sayı farkla 50-34 önde girdi.

Üçüncü periyodunu başında Cunningham, Lucic ve Hobbs’ın sayılarıyla Bayern Münih, skoru 57-40 yaptı. Hopson ve Renfroe ile üç sayı çizgisinin dışından sayılar bulun Galatasaray’a Alman ekibi Hobbs ve Barthel ile karşılık verince Münih, periyotu 66-52’lik skorla üstün tamamladı.

Son periyotta savunmada Galatasaray Odeabank’ı durdurarak kolay sayı şansı tanımayan Bayern Münih, Lucic ve Macvan etkili performansıyla parkeden 86-69’luk skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri Galatasaray’da 19 sayı ile oynayan Hopson olurken, Bayern Münih’te ise Lucic 16 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Sergio Silva xx, Renaud xx

Galatasaray Odeabank: Hardy xxx 17, Hendrix xx 9, Cline x 2, Ege x, Renfroe xx 7, Christmas x 2, Hopson xxx 19, Summers x 4, Preldzic x 1, Göksenin xx 8

Başantrenör: Erman Kunter

Bayern Münih: Hobbs xxx 14, Cunningham xx 5, Lucic xxx 16, Macvan xxx 12, Redding xx 7, Jovic x 3, Barthel xx 5, Gavel xx 8, Booker xx 10, Zirbes xx 6

Başantrenör: Sasa Djordjevic

1. periyot: 23-17 (Bayern Münih lehine)

Devre: 50-34 (Bayern Münih lehine)

3. periyot: 66-52 (Bayern Münih lehine)

5 faulle çıkan: Redding (3.31) (Bayern Münih)