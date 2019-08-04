Aslan gözden çıkardı! İki teklif yapıldı
Galatasaray'ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou'nun geleceğiyle ilgili son derece hareketli saatler yaşanıyor. Fransız basını, 31 yaşındaki santrfor için iki kulübün transfer teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde menajeri Panos Galariotis tarafından bazı kulüplerden teklif aldığı doğrulanan 31 yaşındaki santrforla ilgili bugün de Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.
Yahoo Sports Fransa, Nantes ve Leganes'in oyuncuyu kiralamak istediğini öne sürerken, yıldız ismin maaşının bir kısmının ise Galatasaray tarafından ödenmesini teklif ettiğini duyurdu.
Haberde sarı kırmızılıların kulüple bir yıllık mukavelesi kalan Mitroglou'nu gözden çıkardığı ifade edildi.
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