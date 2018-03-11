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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriAslan gibi döndüler! Kadıköy'e kükreyerek gidiyorlar...
Futbol Aslan gibi döndüler! Kadıköy'e kükreyerek gidiyorlar...
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Futbol
11.03.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

Aslan gibi döndüler! Kadıköy'e kükreyerek gidiyorlar...

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Aslan gibi döndüler! Kadıköy'e kükreyerek gidiyorlar...

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Atiker Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar çok zorlandığı karşılaşmada 2-1'lik galibiyet aldı. Konyaspor maçın 2. dakikasında Wilfred Moke'nin golüyle 1-0 öne geçti. 20'de Bafetimbi Gomis'in penaltı atışını Serkan Kırıtnılı kurtardı. İlk yarı 1-0 Konyaspor üstünlüğü ile bitti. Galatasaray 69'da Gomis'in golüyle ateşlendi. 86'da ise sahneye Sinan Gümüş çıktı. Genç oyuncu müthiş bir yarım vole golüyle skoru tayin etti. Fatih Terim'in ekibi bu skorla 53 puanla haftayı lider olarak kapadı. Konyaspor ise 21 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılarda en büyük kayıp sarı kart gören Mariano oldu. Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler , Mustafa Emre Eyisoy , Kerem Ersoy

Galatasaray: Muslera , Mariano (Linnes dk. 46 ), Maicon , Serdar , Nagatomo , Selçuk , Donk (Sinan Gümüş dk. 46 ), Feghouli (Ahmet Çalık dk. 84 ?), Garry Rodrigues , Belhanda , Gomis
Yedekler: Eray, Hakan, Koray, Denayer, Tolga, Fernando, Yasin

Teknik Direktör: Fatih Terim

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı , Nejc Skubic , Selim Ay , Wilfred Moke , Ferhat Öztorun , Mehdi Bourabia , Jens Jonsson , Moryke Fofana , Volkan Şen (Ömer Ali dk. 57 ), Deni Milosevic (Volkan Fındıklı dk. 75 ), Samuel Eto'o (Jahovic dk. 66 )

Yedekler: Carlgren, Eren, Orkan, Hadziahmetovic, Vedat, Musa

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Moke (dk. 2) (Atiker Konyaspor), Gomis (dk. 69), Sinan Gümüş (dk. 86) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ferhat, Selim Ay, Johnson, Bourabia, Serkan Kırıntılı, Jahovic (Atiker Konyaspor), Mariano, Muslera, Serdar, Belhanda (Galatasaray)

Hasan Şaş tribünde fenalaştı
Hasan Şaş tribünde fenalaştı

GALATASARAY'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 24'üncü haftasında oynadığı Kardemir Karabükspor maçında sahaya çıkan ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Deneyimli teknik adam Atiker Konyaspor maçında, Kardemir Karabükspor mücadelesinde olduğu gibi sahaya; Muslera, Mariano, Serdar, Maicon, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis ilk 11'i ile çıktı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Cedric Carrasso, Atiker Konyaspor maçının kadrosuna yer almadı.

TT Stadında yayıncı kuruluş spikerine saldırı
TT Stadı'nda yayıncı kuruluş spikerine saldırı

ASLAN EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 12 iç saha maçında 11 galibiyet alırken, yalnızca Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Ligde lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, bu hafta da kendi sahasında sürprize yer vermeyerek liderliğini sürdürmek hedefinde.

MARIANO VE FERNANDO KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Mariano ve Fernando sarı kart sınırında bulunuyor. İlk 11'de yer alan Mariano ve yedek kulübesinde bulunan Fernando, Atiker Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Atiker Konyaspor'da ise Wilfred Moke, Moryke Fofana, Deni Milosevic, Jens Jonsson ve Nejc Skubic, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde takımlarının gelecek hafta Kayserispor ile oynayacağı lig müsabakasında görev alamayacak.

KONYASPOR, YENİ TEKNİK ADAMI İLE İLK KEZ SAHNEDE

Atiker Konyaspor, kötü gidişin ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırırken, takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Yalçın yeni takımının başında ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

DEPLASMAN EKİBİNDE 4 DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başındaki ilk maçında 4 değişikliğe gitti. Konyaspor'un geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ilk 11'inde yer alan Ali Turan, Adis Jahovic, Petar Filipovic ve Ömer Ali Şahiner, Galatasaray mücadelesinde yerlerini Selim Ay, Jens Jonsson, Volkan Şen ve Moryke Fofana'ya bıraktı.

U21'DE KAZANAN GALATASARAY

U21 Ligi'nde Galatasaray kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 4-1 yendi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Barış Zeren, Mikail Okyar (2) ve Metehan Mertöz kaydetti.

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