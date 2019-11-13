Aslan Florya'yı geri istiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAslan Florya'yı geri istiyor
GeriFutbol Aslan Florya'yı geri istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
13.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Aslan Florya'yı geri istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimin önümüzdeki süreç içerisindeki ilk hedefi Emlak Konut ile anlaşma sağlayıp, tarihi mabedi sarı kırmızılı kulübe yeniden kazandırmak...

Sarı kırmızılı camiada ‘erken seçim’ sesleri yükselse de başta Başkan Yardımcısı Kaan Kançal olmak üzere tüm yönetim Florya Metin Oktay Tesisleri’nin tapusunu geri alma hedefinde. Galatasaray, bu doğrultuda görüşmelerde bulunarak, hedefini aralık ayına kadar olumlu sonuçlandırmak istiyor.

Terim takımın kalmasını istiyor

Sarı kırmızılı kulüp, daha önce Emlak Konut’un yaptığı değerlemedeki tutarı dikkate alarak 120 milyon TL karşılığında Florya’nın tapusunu geri almanın hesaplarını yapıyor. Yönetim, bugüne kadar 20’ye yakın görüşmeye imza atarken, Galatasaray ile özdeşleşen Florya’yı kulübe kazandırmak adına Emlak Konut ile yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in de, futbol takımının Florya’da kalmasını ve kulüp için tarihi özelliği bulunan tesisin en doğru adres olduğunu yönetime ilettiği öğrenildi.

16
Florin Andone için şok karar
Florin Andone için şok karar!

Cengiz aday olabilecek

Öte yandan Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal yönetimin idari yönden ibra edilmediği genel kurul kararına itiraz edip tedbir kararı koydurmak adına hukuki yollara başvurmamıştı. Cengiz ve Kançal’ın bu nedenle olası bir seçimde aday olamayacağı iddia edilmişti. Ancak Cengiz ve Kançal’ın davalara başvuru, imza vererek dahil oldukları belirtildi. İki isim erken göreve talip olabilecek.

Aslan Floryayı geri istiyor

Aslan Floryayı geri istiyor

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle