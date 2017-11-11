Aslan filede galip

Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılıklı sayılarla süren ve başa baş oynanan ilk sette teknik molaya 12-11 önde girmesine rağmen Galatasaray, skoru 16-16'da eşitledi ve seti de 25-22 aldı.
İkinci sette Galatasaray, çok üstün bir oyun sergileyerek teknik molayı 12-5 önde kapattı. Ev sahibi takım, Neslihan Demir Güler'in smacı ile ikinci setten 25-20 galip ayrıldı.
Üçüncü sette konuk ekip, etkili servis atarak üstünlüğü ele geçirdi ve teknik molayı 12-10 önde kapattı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, seti de Fatma'nın smacı ile 25-21 kazandı.
Köşelerden ataklar ve smaç servisler ile çekişmeli geçen dördüncü seti 25-15 kazanan Galatasaray, karşılaşmadan da 3-1 galip ayrıldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
Galatasaray: Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Ruseva (Bihter Dumanoğlu, Jack, Cansu Aydın, Nursevil Aydınlar, Seda Aslanyürek, İlkin Aydın)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Dimitrova, Leys, Belien, Cansu Aydınoğulları, Fatma Yıldırım, Ergül Eroğlu (Gizem Karadayı, Bytsenko, Nilay Karaağaç, İkbal Albayrak, Yaren Hatipoğlu)
Setler: 25-22, 25-20, 21-25, 25-15
Süre : 107 dakika (29, 25, 28, 25)