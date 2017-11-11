Aslan farklı galip

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 29-27, ilk yarıyı ise 48-38 önde kapattı. 3'üncü periyotta vites artıran Galatasaray Odeabank, 34-15'lik çeyrek skoruyla son periyoda 82-53 önde girdi. Son periyotta da rakibine oyun üstünlüğünü bırakmayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 98-71 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 17 sayıyla Galatasaraylı Scotty Hopson oldu.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Semih Vural
GALATASARAY ODEABANK: Hardy 13, Renfroe 5, Ege 10, Göksenin 15, Summers 12, Preldzic 6, Hopson 17, Hendrix 11, Taylor 9, Mehmet, Serkan
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Oğulcan 5, Wright 10, Walker 11, Kairys 14, Moldoveanu 6, Burak 2, Melih 1, Simpson 10, Stojanovski 12, Merthan, Muhammed Faik
1'İNCİ PERİYOT: 29-27
İLK YARI: 48-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 82-53