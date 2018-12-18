Aslan evinde turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş maçında Galatasaray ile Keçiörengücüspor karşı karşıya geldi.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Galatasaray sahaya avantajlı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray 65. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle maçta 1-0 öne geçti. Keçiörengücü ise 85. dakikada Taha Balcı'nın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca G.Saray, Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Savranlar
GALATASARAY: İsmail - Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus (Dk. 86 Malik), Atalay (Dk. 77 Ali Yavuz), Muğdat
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Abdulkadir, Cihan (Dk. 84 Hakan), Erdi, Süleyman, Uğur, Gökhan, Batuhan (Dk. 46 Devrim), Seçkin (Dk. 84 Burak), Taha, Sertaç
GOLLER: Dk. 65 Yunus (Galatasaray) - Dk. 85 Taha (Keçiörengücü)
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