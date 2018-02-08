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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerAslan evinde kükredi! Yarı finalde rakip Akhisarspor... İşte maçın özeti ve golleri
Spor Arena Aslan evinde kükredi! Yarı finalde rakip Akhisarspor... İşte maçın özeti ve golleri
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Spor Arena
08.02.2018 - 08:02, Son Güncelleme:

Aslan evinde kükredi! Yarı finalde rakip Akhisarspor... İşte maçın özeti ve golleri

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor'u 4-1 yenerek yarı finale uzandı. Sarı-kırmızılılar son 4'te Akhisarspor'un rakibi oldu. İki taraf arasındaki ilk mücadele 2-2'lik eşitlikle sonlanmıştı. Konyaspor 14'te Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Serdar Aziz 17. dakikadaki kafa golüyle durumu eşitledi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle son buldu. Galatasaray'da Gomis 52. dakikadaki golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Gomis 88'de kaleciyi geçerek boş kaleye topu gönderdi: 3-1. Rodrigues ise 90+1'de maçın skorunu tayin etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Galatasaray, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, alınan bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Turu’nda, Teleset Mobilya Akhisarspor’un rakibi oldu.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ümit Öztürk , Ali Saygın Ögel , Serkan Tokat

Galatasaray: Muslera , Linnes , Serdar Aziz (Maicon dk. 84 ?), Hakan Balta , Nagatomo , Donk , Selçuk , Feghouli (Rodrigues dk. 74 ), Belhanda , Sinan (Eren dk. 90 ?), Gomis
Yedekler: Carrasso, Eray, Mariano, Ahmet Çalık, Tolga, Yasin, Latovlevici

Teknik Direktör: Fatih Terim

Atiker Konyaspor: Carlgren , Skubic , Volkan , Selim Ay , Ferhat (Eren dk. 11 ), Hadziahmetovic , Jonsson , Orkan (Ömer Ali dk. 76 ), Vedat , Fofana , Eto’o (Jahovic dk. 58 )

Yedekler: Emrullah, Abro, Filipovic, Musa

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Fofana (dk. 14) (Atiker Konyaspor), Serdar Aziz (dk. 17) Gomis (dk. 52 ve 88), Rodrigues (dk. 90+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Selim Ay (Atiker Konyaspor), Gomis (Galatasaray)

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Aslan evinde kükredi Yarı finalde rakip Akhisarspor... İşte maçın özeti ve golleri

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın başlangıç kadrosundaki çok sayıda değişiklik dikkati çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasısının ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının 11'inde yer alan isimlender sakat olan Jason Denayer kadroya giremezken, Mariano Filho, Maicon Roque, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin ise yedek soyundu.
Bu oyuncuların yerine, Serdar Aziz, Martin Linnes, Younes Belhanda, Selçuk İnan, Hakan Balta ve Sinan Gümüş ilk 11'de sahaya çıktı.

- Muslera'dan vazgeçmedi

Teknik direktör Fatih Terim, ligde sarı kart cezalısı durumuna düşmesine karşın kaleci Fernando Muslera'dan bu müsabakada da vazgeçmedi.

Ligdeki Demir Grup Sivasspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezası nedeniyle Antalyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak olan Muslera, kupada yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği bu önemli karşılaşmada Terim'in yine tercihi oldu.

Muslera'nın yokluğunda Antalyaspor maçında kaleyi koruması beklenen Cedric Carrasso'nun bu müsabakada da kalede olması bekleniyordu.

- Samuel Eto'o ilk kez

Atiker Konyaspor'un ara transferde Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o, Galatasaray önünde yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Eto'o, Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde kendisine yer buldu.

Aslan evinde kükredi Yarı finalde rakip Akhisarspor... İşte maçın özeti ve golleri

 

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