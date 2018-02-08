Aslan evinde kükredi! Yarı finalde rakip Akhisarspor... İşte maçın özeti ve golleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor'u 4-1 yenerek yarı finale uzandı. Sarı-kırmızılılar son 4'te Akhisarspor'un rakibi oldu. İki taraf arasındaki ilk mücadele 2-2'lik eşitlikle sonlanmıştı. Konyaspor 14'te Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Serdar Aziz 17. dakikadaki kafa golüyle durumu eşitledi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle son buldu. Galatasaray'da Gomis 52. dakikadaki golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Gomis 88'de kaleciyi geçerek boş kaleye topu gönderdi: 3-1. Rodrigues ise 90+1'de maçın skorunu tayin etti.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Galatasaray, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, alınan bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Turu’nda, Teleset Mobilya Akhisarspor’un rakibi oldu.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ümit Öztürk , Ali Saygın Ögel , Serkan Tokat
Galatasaray: Muslera , Linnes , Serdar Aziz (Maicon dk. 84 ?), Hakan Balta , Nagatomo , Donk , Selçuk , Feghouli (Rodrigues dk. 74 ), Belhanda , Sinan (Eren dk. 90 ?), Gomis
Yedekler: Carrasso, Eray, Mariano, Ahmet Çalık, Tolga, Yasin, Latovlevici
Teknik Direktör: Fatih Terim
Atiker Konyaspor: Carlgren , Skubic , Volkan , Selim Ay , Ferhat (Eren dk. 11 ), Hadziahmetovic , Jonsson , Orkan (Ömer Ali dk. 76 ), Vedat , Fofana , Eto’o (Jahovic dk. 58 )
Yedekler: Emrullah, Abro, Filipovic, Musa
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Fofana (dk. 14) (Atiker Konyaspor), Serdar Aziz (dk. 17) Gomis (dk. 52 ve 88), Rodrigues (dk. 90+1) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Selim Ay (Atiker Konyaspor), Gomis (Galatasaray)
MAÇTAN NOTLAR
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın başlangıç kadrosundaki çok sayıda değişiklik dikkati çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasısının ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.
Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının 11'inde yer alan isimlender sakat olan Jason Denayer kadroya giremezken, Mariano Filho, Maicon Roque, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin ise yedek soyundu.
Bu oyuncuların yerine, Serdar Aziz, Martin Linnes, Younes Belhanda, Selçuk İnan, Hakan Balta ve Sinan Gümüş ilk 11'de sahaya çıktı.
- Muslera'dan vazgeçmedi
Teknik direktör Fatih Terim, ligde sarı kart cezalısı durumuna düşmesine karşın kaleci Fernando Muslera'dan bu müsabakada da vazgeçmedi.
Ligdeki Demir Grup Sivasspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezası nedeniyle Antalyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak olan Muslera, kupada yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği bu önemli karşılaşmada Terim'in yine tercihi oldu.
Muslera'nın yokluğunda Antalyaspor maçında kaleyi koruması beklenen Cedric Carrasso'nun bu müsabakada da kalede olması bekleniyordu.
- Samuel Eto'o ilk kez
Atiker Konyaspor'un ara transferde Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o, Galatasaray önünde yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Eto'o, Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde kendisine yer buldu.
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