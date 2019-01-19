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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.01.2019 - 18:27, Son Güncelleme:

Aslan evinde kükredi!

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Aslan evinde kükredi!

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Galatasaray, evinde Ankaragücü'nü 6-0 yenerek ikinci yarıya farklı bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılıların gollerini Sinan Gümüş (2) ,Henry Onyekuru (3) ve Badou Ndiaye kaydetti. 32 puana yükselen sarı-kırmızılılar liderlik takibini sürdürdü. Yeni transfer Marcao 90 dakika forma giyerek olumlu bir görüntü sergiledi. Emre Taşdemir ise 71. dakikada oyuna dahil oldu. Younes Belhanda gördüğü sarı kartla Göztepe maçında cezalı duruma düştü. Galatasaray ligdeki bir sonraki hafta Göztepe deplasmanına gidecek.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon (Dk. 84 Gökay Güney), Marcao, Linnes (Dk. 71 Emre Taşdemir), Fernando, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 77 Yunus Akgün)

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır - Kenan Özer (Dk. 61 Ozokwo), Alihan Kubalas, Heurtaux (Dk. 28 Kone), Pinto (Dk. 68 Mehmet Sak), Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan Parlak, Kubilay Kanatsızkuş

GOLLER: Dk. 1 - Dk. 26 Sinan Gümüş, Dk. 21 - Dk. 59 - Dk. 63 Onyekuru, Dk. 86 N'Diaye (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Belhanda, Linnes, Fernando (Galatasaray) - Moulin, Pinto, Kenan Özer (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaray kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çaldı. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlendi.

BELHANDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, MKE Ankragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Belhanda gelecek hafta deplasmanda Göztepe karşılaşmasında olmayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında evinde MKE Ankragücü ile karşılaşan Galatasaray’da maç öncesinde Faslı futbolcusu Younes Belhanda sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 16. dakikasında Tiago Pinto ile yaşadığı gerginlik sonrasında hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırılan Belhanda, takımını gelecek hafta yalnız bırakacak. Cezalı duruma düşen yıldız futbolcu, deplasmandaki Gözetepe maçında olmayacak.
Belhanda, bu sezon daha önce de ligde Tranzonspor ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

YENİ TRANSFER MARCAO İLK 11'DE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekiz'in Chaves takımından 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Brezilyalı stoper Marcao'ya ikinci yarının ilk maçında ilk 11'de şans verdi. Marcao'ya stoper hattında vatandaşı Maicon eşlik ederken, savunmanın sağ kanadında da yine başka bir Brezilyalı Mariano görev aldı. Sol bekte ise Asya Kupası nedeniyle kadroda olmayan Yuto Nagatomo yerine Martin Linnes forma giydi. Bir diğer yeni transfer Emre Taşdemir ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

SİNAN GÜMÜŞ FORVET OLARAK GÖREV YAPTI

Galatasaray'da sezon başından bu yana çözüme kavuşturulamayan forvet problemi ise MKE Ankaragücü mücadelesinde de Terim'in elini zorlaştırdı. Sezona takımdaki tek santrfor olarak başlayan Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından bu bölgede oyuncu bulmakta zorlanan deneyimli çalıştırıcı, MKE Ankaragücü karşılaşmasında Sinan Gümüş'e bu pozisyonda görev verdi. Sinan Gümüş'ün arkasında Feghouli, Belhanda ve Onyekuru görev alırken, orta saha ikilisi olarak ise N'Diaye ve Fernando sahaya çıktı.

Öte yandan sarı kırmızılı takımın ilk 11'inde tek Türk isim olarak Sinan Gümüş yer aldı.

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşılaşmasındaki ilk 11'i şu şekilde: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş.

MUSTAFA KAPLAN, ANKARAGÜCÜ'NÜN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, sarı lacivertli ekibin başındaki ilk maçına Galatasaray mücadelesi ile çıktı. Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan, daha sonra deneyimli teknik adam ile yollarını ayırarak takımın başına Bayram Bektaş'ı getiren Ankaragücü, devre arasında Bektaş ile de ayrılık yaşadı ve Mustafa Kaplan ile anlaştı. Kaplan yeni takımının başındaki ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.

TARAFTARLARDAN TRANSFER TEPKİSİ

Galatasaraylı taraftarlar, MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde yönetime 'transfer' tepkisi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, forvet transferinin henüz yapılmamasından dolayı yönetime tepkisini dile getirirken, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a yönelik, "Transfer nerede" tezahüratında bulundu.

TERİM'SİZ SON LİG MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon son kez oyuncularını yalnız bırakacak. Fenerbahçe mücadelesinin ardından aldığı önce 7, sonrasında 3 maçlık cezaların ardından sarı kırmızılı takımın çıktığı 8 lig ve kupa maçında takımını yalnız bırakan deneyimli teknik adam, MKE Ankaragücü ve Boluspor mücadelelerinin ardından oynanacak Göztepe maçı ile yeşil zemine geri dönecek. Öte yandan aynı mücadelenin ardından 8 maçlık ceza alan antrenör Hasan Şaş ise cezasını tamamlayarak MKE Ankaragücü maçında kulübedeki yerini aldı.

U21'DE KAZANAN GALATASARAY

Türkiye U21 Ligi mücadelesinde Galatasaray kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü 5-1 yendi. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Recep Gül, Malik Karaahmet, Furkan Anık (KK), Metehan Mertöz ve Ferhan Evren kaydetti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu mücadeleyi tribünden takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Hızlı paslarla rakip yarı sahaya giden sarı kırmızılı takımda Belhanda topu Onyekuru'ya bıraktı. Onyekuru, sağ kanatta müsait pozisyonda bulunan Mariano'ya pasını aktarırken, Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ceza sahasına giren Feghouli'nin önüne bıraktı. Feghouli topu içeri çevirirken, savunmanın hatası sonucunda top Onyekuru'nun önünde kaldı. Onyekuru'nun vuruşu savunmadan sekerken, seken topu Sinan Gümüş tamamladı: 1-0.

11'inci dakikada Sinan Gümüş, kendisine doğru gelen uzun topu tek pasla Onyekuru'nun önüne attı. Onyekuru hızla rakip ceza sahasına sokulurken, yaptığı vuruşa savunma müdahale etti.

21'inci dakikada Linnes sol kanatta topla buluştu ve pasını ceza sahası içerisinde yer alan N'Diaye'ye aktardı. N'Diaye tek pasla Onyekuru'yu görürken, yıldız futbolcu rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 2-0.

26'ncı dakikada Belhanda - Mariano paslaşmasında Mariano ceza sahasına girdi ve topu altıpas üzerindeki Sinan Gümüş'e çıkarttı. Sinan'ın tekte vuruşu ağlarla buluştu: 3-0.

İlk yarı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

49'uncu dakikada Fernando topu bir süre sürdükten sonra pasını Sinan Gümüş'e aktardı. Sinan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

56'ncı dakikada takım arkadaşının pasıyla ceza sahasına giren Fernando'nun vuruşunu kaleci Altay çeldi.

59'uncu dakikada Fernando topu kaptı ve pasını Onyekuru'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı yerden vuruş fileleri sarstı: 4-0.

63'üncü dakikada Feghouli'nin sağ kanattan içeri çevirdiği top, arka direkte bulunan Onyekuru'nun önüne geldi. Yıldız futbolcu yaptığı vuruş ile kendisinin 3'üncü, takımının 5'inci golünü kaydetti: 5-0.

77'nci dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahasında arka direğe aşırdığı topu Mariano altıpasa çevirdi. N'Diaye topa dokunurken, Altay gole izin vermedi.
86'ncı dakikada Mariano, Feghouli'nin pasıyla ceza sahasına girdi ve pasını Yunus Akgün'e aktardı. Yunus'un gelişine vuruşu savunmadan sekerken, seken topa N'Diaye'nin yaptığı vole vuruş ağlara gitti: 6-0.

Mücadele Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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