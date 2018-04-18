Aslan evinde avlandı! G.Saray'da kupa hüsranı...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray, Akhisarspor'a 2-0 mağlup oldu. Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçında 2-0 kaybederek kupaya veda ederken Akhisarspor finale yükseldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve yeşil siyahlıları finale taşıyan isim, 4. ve 35. dakikalarda attığı gollerle Seleznyov oldu. Öte yandan 67 ve 77’de sarı kart gören Maicon ise Galatasaray’ı 10 kişi bıraktı. Teleset Mobilya Akhisarspor, 48 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale yükselirken Ege ekibinin rakibini, Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının sonucu belirleyecek.
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Latovlevici, Fernando (Dk.83 Donk), Tolga Ciğerci (Dk.54 Gomis), Sinan Gümüş (Dk. 61 Rodrigues), Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Lopes, Dany, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk.66 Caner Osmanpaşa), Sissoko, Bilal Kısa (Dk. 43 Aykut Çeviker), Barbosa (Dk. 75 Larsson) , Muğdat Çelik, Seleznyov
GOLLER: Dk.4 - 35 Seleznyov (Teleset Mobilya Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Donk, Rodrigues (Galatasaray) - Aykut, Mustafa Yumlu, Seleznyov (Teleset Mobilya Akhisarspor)
KIRMIZI KART: Dk. 77 Maicon (Galatasaray)
MAÇIN GOL POZİSYONLARI:
4. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Lopes'in pasıyla sağda topla buluşan Muğdat Çelik, Galatasaray'ın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda meşin yuvarlağı ceza sahasında bulunan Seleznov'a çıkardı. Seleznov, penaltı noktasına yakın bölgede yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1
35. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor skoru 2-0 yaptı. Sağdan gelişen atakta Lopes'in pasıyla ceza sahasına giren Seleznov, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu.
NOTLAR:
Galatasaraylı futbolcular sahaya Suriyeli mülteci çocuklarla ve " Dayanışma, dostluk ve kardeşlik için sahadayız" pankartıyla çıktı.
İLK 11'DE 9 DEĞİŞİKLİK!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti.
Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Mariano Filho, Serdar Aziz, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Jason Denayer ve Sofiane Feghouli'yi bu kez yedek soyundururken, Yuto Nagatomo ile Younes Belhanda'yı ise kadroya almadı.
Bu oyuncuların yerine, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes ve Iasmin Latovlevici forma şansı buldu.
AKHİSARSPOR'DA TANIDIK İSİMLER
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Galatasaray'a konuk olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da sarı-kırmızılı taraftarların yakından tanıdığı isimler dikkati çekti.
Galatasaray'ın eski futbolcularından Okan Buruk'un teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Teleset Mobilya Akhisarpor'un kadrosunda ise daha önce sarı-kırmızılı ekibin formasını giymiş Dany Nounkeu ve Bilal Kısa yer aldı.
Son olarak ligde Beşiktaş'ı konuk eden Akhisarspor'da Okan Buruk, ilk 11'den 6 değişiklik yaparak maça başladı.
TT STADI'NDA SÜRPRİZ İSİM
Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçı Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan da izleyecek.
Özellikle Konyaspor maçında attığı galibiyet golü ile yıldızını yeniden parlatan Sinan'ın menajeri Ersin Akan 90 dakikayı takip edecek. Almanya'dan gelen menajer Ersin Akan'ın, Sinan Gümüş'ün önümüzdeki sene bitecek olan kontratı ve gelecek planları hakkında Galatasaray Teknik heyeti ile görüşmesi bekleniyor.
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