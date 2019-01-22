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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
22.01.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Aslan Bolu'da avantajı kaptı

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Aslan Bolu'da avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Boluspor'un konuğuydu. Sarı-kırmızılılar 42. dakikada Selçuk İnan'ın penaltı golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı. Galatasaray'da sıklıkla şans bulamayan futbolcular Bolu karşısında oynama şansı elde etti. Galatasaray istenilen futbolu ortaya koyamadı. Boluspor ile Galatasaray 29 Ocak Salı günü TT Stadı'nda rövanş mücadelesi oynayacak.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa , İsmail Şencan , Mehmet Kısal , Tugay Kaan Numanoğlu

Boluspor: Gökhan Köstereli , Mamadou Diarra , Ümit Kurt , Burak Bekaroğlu , Hayrullah Bilazer , Haktan Odabaşı , Emre Gültekin (Umut Gündoğan dk. 59 ), İshak Çakmak , Mustafa Durak (Guido Koçer dk. 59 ), Chukwuma Akabueze , Can Özcan (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 75 )

Yedekler: Cengizhan Şarlı, Bilal Sebaihi, Mutlu Güler, Abdurrahman Çağlar

Teknik Sorumlu: Bahadır Kıyak

Galatasaray: İsmail Çipe , Martın Lınnes , Ahmet Yılmaz Çalık , Gökay Güney , Ömer Bayram , Selçuk İnan (Celil Yüksel dk. 73 ), Ryan Donk , Younes Belhanda (Henry Onyekuru dk. 84 ), Yunus Akgün , Sinan Gümüş (Sofiane Feghouili dk. 84 ), Muğdat Çelik

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra, Ndıaye, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Atalay Babacan

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Goller: Selçuk İnan (dk. 41 pen.), Muğdat Çelik (dk. 90+3) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Diarra, Burak Bekaroğlu, İsmail Odabaşı (Boluspor), Muğdat Çelik, Ryan Donk, Ömer Bayram (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun ilk maçında konuk Galatasaray, Boluspor’u 2-0 mağlup etti.

3. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak’ın vurduğu top az farkla üstten dışarıya çıktı.

25. dakikada Belhanda’nın ceza dışından çektiği şut kaleci Gökhan’da kaldı.

29. dakikada sol kanattan Boluspor tarafından geliştirilen atakta Hayrullah’ın ortaladığı topu Özgür Can kafayla indirdi, Mustafa’nın topun gelişine yerden sert vurduğu şutta kaleci İsmail gole izin vermedi.

39. dakikada Belhanda’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan yere düştü. Pozisyonun bitişinde VAR’a giden orta hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

41. dakikada kullanılan penaltı atışını kaptan Selçuk kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek gole çevirdi. 0-1

76. dakikada İshak’ın ara pasıyla ceza sahasına giren İsmail Odabaşı kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldı. Kaleci İsmail son anda topu tokatladı. Top Bolusporlu oyuncu İsmail’e çarparak auta çıktı.

85. dakikada Boluspor tarafından kullanılan korner vuruşuyla Galatasaray ceza sahasında karambol oluştu. Oluşan karambol esnasında fileye giden topu Galatasaraylı futbolcular çizgiden çıkartarak uzaklaştırdı.

87. dakikada Akabueze’nin ara pasıyla kaleci İsmail ile karşı karşıya kalan İsmail Odabaşı topu takım arkadaşına çıkartmak isterken kaybetti.

90. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda İsmail Hakkı Odabaşı’nın vurduğu top kale direğine sürterek dışarı çıktı.

 

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