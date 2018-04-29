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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.04.2018 - 16:36, Son Güncelleme:

Aslan, Beşiktaş derbisinde şampiyonluk için kükredi

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Aslan, Beşiktaş derbisinde şampiyonluk için kükredi

Şampiyonluk için son viraja girilen Süper Lig'de Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete imza attı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Fernando ve 70. dakikada Garry Rodrigues kaydetti. Beşiktaş'ta Tosic, Gomis'e ceza sahasına içinde yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Galatasaray'da ise Gomis 66. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 66 yaparak lider koltuğunda kalırken, Beşiktaş 62 puandan kalarak dördüncü sırada yer aldı.

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  • Galatasaray - Beşiktaş derbisinden önemli anlar
  • Galatasaray - Beşiktaş derbisinden önemli anlar
  • Galatasaray - Beşiktaş derbisinden önemli anlar
  • Galatasaray - Beşiktaş derbisinden önemli anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Stat: Türk Telekom 
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu 
Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 22 Linnes), Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli (Dk. 78 Sinan Gümüş), Belhanda (Dk. 84 Selçuk İnan), Rodrigues, Gomis 
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 61 Vida), Tosic, Adriano, Tolgay Arslan (Dk. 81 Oğuzhan Özyakup), Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo (Dk. 35 Lens) 
Goller: Dk. 23 Fernando, Dk. 70 Rodrigues (Galatasaray) 
Kırmızı kart: Dk. 65 Tosic (Beşiktaş) 
Sarı kartlar: Dk. 4 Belhanda, Dk. 90 2 Fernando (Galatasaray), Dk. 44 Adriano, Dk. 76 Talisca (Beşiktaş) 

Aslan, Beşiktaş derbisinde şampiyonluk için kükredi

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
23. dakikada Galatasaray öne geçti. Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Nagatomo'nun ortasında, kale sahası önünde Fernando gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
65. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Beşiktaş ceza sahasında Gomis, Tosic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını işaret etti ve siyah-beyazlı oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 66. dakikada Gomis'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üst direkten döndü.
70. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Rodrigues, önünü açtıktan sonra yerden yaptığı vuruşta topu filelere yolladı: 2-0
90+3. dakikada Lens'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etti. 

 

MAÇTAN NOTLAR
KAYBEDEN BÜYÜK YARA ALACAK
İki takım arasında oynanan kritik derbide alınan sonuç, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yarışını büyük ölçüde etkileyecek. Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı, Medipol Başakşehir'in de deplasmanda Osmanlıspor'u 4-1'lik sonuçlarla geçmesi bu maçın önemini daha da artırdı. Beşiktaş kaybetmesi durumunda lider ile arasındaki puan farkı 4'e çıkacak ve 62 puanla 4'üncü sırada yer alacakken, Galatasaray maçtan mağlup ayrılması halinde 63 puanla kendisini 3'üncü sırada bulacak. Karşılaşmadan eşitlik çıkması halinde ise Medipol Başakşehir haftayı lider kapatacak, Galatasaray 2, Fenerbahçe 3, Beşiktaş ise 4'üncü sırada yer alacak.

TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği Spor Toto Süper Lig 30'uncu hafta mücadelesinde sahaya sürdüğü ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz'in yerine, Maicon'a şans verdi. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis ilk 11'i ile çıktı.

GÜNEŞ 3 İSMİ DEĞİŞTİRDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise takımının ligin 30'uncu haftasında oynadığı ve 3-1 galip geldiği Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor karşısında sağ bekte görev alan Adriano'ya Caner Erkin'in yerine sol bekte görev verirken, sağ bekte ise Gökhan Gönül'e şans verdi. Domagoj Vida yerine cezası biten Pepe'ye forma veren Güneş, Oğuzhan Özyakup'un yerine ise Tolgay Arslan'ı sahaya sürdü. Beşiktaş sahaya; Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel ve Negredo ilk 11'i ile çıktı. Siyah beyazlı takımda Atiba Hutchinson kadroda yer almadı.

Aslan, Beşiktaş derbisinde şampiyonluk için kükredi


ELMANDER, TÜRK TELEKOM STADI'NDA
Galatasaray'ın eski futbolcularından Johan Elmander, derbiyi Türk Telekom Stadı'nda takip etti. İsveçli yıldız futbolcu, Galatasaray'da oynadığı dönemdeki 9 numaralı formasını giyerek taraftarları selamladı. Yıldız oyuncuya mücadele öncesi Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak tarafından bir plaket takdim edildi.

ASLAN, BEŞİKTAŞ'A DİŞ GEÇİREMİYOR
Galatasaray, 2014-2015 sezonunun 33'üncü haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı ve 2-0 kazandığı Beşiktaş mücadelesinden bu yana siyah beyazlı takıma ligde diş geçiremiyor. Sarı kırmızılılar, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde kazandığı ve şampiyon olduğu 2014-2015 sezonu karşılaşmasından bu yana ligde oynadığı 5 Beşiktaş derbisinde de gülen taraf olamadı. Bu 5 mücadelede 4 kez kazanan taraf Beşiktaş olurken, 1 mücadele beraberlikle tamamlandı.

ORMAN MAÇA GELMEDİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman derbiyi izlemeye gelmezken 7 yönetici protokol tribünündeki yerini aldı. Hukuk İşleriniden Sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazcıoğlu ise karşılaşmayı siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte deplasman tribününde izledi.

KARŞILAŞMAYI 10 YABANCI BASIN MENSUBU TAKİP ETTİ
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı 10 yabancı basın mensubu da takip etti. Japonya'dan 4, Ukrayna'dan 2, Hollanda, Çin, Fransa ve İtalya'dan ise 1'er basın mensubu bu maçı Türk Telekom Stadı'nda izledi.

EKŞİOĞLU İÇİN SAYGI DURUŞU
Öte yandan karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu için saygı duruşunda bulunuldu.

Aslan, Beşiktaş derbisinde şampiyonluk için kükredi

Galatasaray ve Beşiktaş TT Stadyumu'nda!Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de karşılaşacağı Beşiktaş maçı için kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ayrıldı. Galatasaray’ı maç öncesinde taraftarlar destek vermek için tesislere akın etti. Taraftarlar, takımı tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde uğurladı. Beşiktaş kafilesi ise Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden stada gitmek üzere hareket etti. Kafileyi çok sayıda taraftar tesislerin önünde coşkuyla uğurladı.
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Beşiktaş taraftarı böyle geldi
Beşiktaş taraftarı böyle geldi
Siyah-beyazlı taraftarlar Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı!Beşiktaşlı taraftarlar, deplasmanda Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere stada hareket etti. Vodafone Park'ın Kuzey Kale arkasında bulunan Belediye Park alanında toplanan 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, bilet kontrollerinin ardından otobüslere alındı. Daha sonra taraftarları taşıyan 35 otobüs, maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı.
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