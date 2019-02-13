Aslan, Avrupa'da 100. galibiyet için sahada

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAslan, Avrupa'da 100. galibiyet için sahada
GeriSpor Aslan, Avrupa'da 100. galibiyet için sahada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
İHA
13.02.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Aslan, Avrupa'da 100. galibiyet için sahada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aslan, Avrupa'da 100. galibiyet için sahada

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica ile oynayacağı karşılaşma ile Avrupa kupalarında 278. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden galip ayrılması durumunda Avrupa’da 100. galibiyetini alacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın Galatasaray, sahasında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi platformunda en son 2017-2018 sezonunda mücadele etti. 2. Eleme Turu’nda İsveç ekibi Östersunds ile karşılaşan Cimbom, deplasmanda 2-0 yenilip, sahasında da 1-1 berabere kalınca kupaya temmuz ayında erken veda etmek zorunda kaldı. 

AVRUPA’DA 278. MAÇ 
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 277 karşılaşmaya çıktı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 99 kez galibiyetle ayrılırken, 106 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran Aslan, kalesinde ise 412 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Benfica ile oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde Avrupa’daki 100. galibiyetini elde edecek. 

BU KUPADA 75 KEZ MÜCADELE ETTİ 
UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray 75 kez boy gösterdi. Geride kalan 75 maçta sarı-kırmızılılar, rakiplerini 29 kez mağlup ederken, 22 kez sahadan yenik ayrıldı. 24 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Aslan rakip fileleri 119 kez havalandırırken, kalesinde ise 98 gole engel olamadı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 476Galatasaray - Benfica
    1
    MS1
    2,30
    11219kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

2000 YILINDA UEFA KUPASI’NI KAZANDI 
Galatasaray, bu kupanın eski adı olan UEFA Kupası’nı 17 Mayıs 2000 tarihinde kazandı. Finalde İngiliz ekibi Arsenal’i geçen sarı-kırmızılıların başında o dönemde yine Fatih Terim bulunuyordu. 

3 İSİM SINIRDA 
Galatasaray’da Benfica maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ryan Donk, Martin Linnes ve Fernando Reges, karşılaşmada sarı kart görmesi halinde Portekiz’de oynanacak rövanş müsabakasında takımını yalnız bırakacak. 

MARCAO, LUYINDAMA VE DİAGNE LİSTEYE ALINDI 
Devre arası transfer döneminde takıma 6 isim dahil eden Galatasaray, kural gereği bunların sadece 3’ünü listeye yazdı. Sarı-kırmızılılar bu 3 hakkını Marcao, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne yana kullandı. Semih Kaya, Kosta Mitroglou ve Emre Taşdemir ise listenin dışında kaldı. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup en kötü dönemini yaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı

Olacak iş değil! Haftada iki kez...

Inter'de büyük problem! Caner Erkin...