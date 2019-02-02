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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.02.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

Aslan Alanya'da yara aldı: 1-1

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Aslan Alanya'da yara aldı: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanındaydı. Sarı-kırmızılılar açısından çok zor geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Alanyaspor Djalma Campos'un 45+3'te attığı müthiş golle öne geçti. Sarı-kırmızılılar 52. dakikada Sofiane Feghouli'nin şık golüyle eşitliği sağladı. Lider Başakşehir ile olan 6 puanlık farkı kapatmak isteyen Fathi Terim'in ekibi, Alanyaspor deplasmanında yara aldı. Yeni transferlerden Mitroglou, etkisiz bir oyun sergileyerek yerini ikinci yarının başında Sinan Gümüş'e bıraktı. Christian Luyindama ise vasatı aşamadı. Galatasaray 36 puana, Alanyaspor ise 25 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılar ligde bir sonraki hafta Trabzonspor'u konuk edecek.

Ayrıntılar gelecek...

 MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. 

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Göztepe ile deplasmanda oynadıkları maçta forma giyen Maicon, Selçuk İnan ve Sinan Gümüş yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de sarı kart cezası sona eren Belhanda ile yeni transferler Mitroglou ve Luyindama'ya şans verdi. 
Galatasaray’ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı yeni golcüsü Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde kırmızı kart cezası olduğu için kadroda yer almadı. 

- Galatasaray sahaya 11 yabancı ile çıktı 

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki ilk 11'inde hiç Türk oyuncu olmaması dikkati çekti. 
Sarı-kırmızı takım karşılaşmaya Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Mitroglou ile 11'iyle çıktı. 

- Aytemiz Alanyaspor'da zorunlu değişiklikler 

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de zorunlu iki değişiklik gerçekleştirdi. 

Yalçın, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan ancak İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo takımına transfer olan Merih Demiral ile sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerine ilk 11'de Baiano ve Djalma'ya şans tanıdı. 

-Taraftarlardan yoğun ilgi 

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesinde stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu. 

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