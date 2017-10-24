Aslan 4'lü savunmayla devam

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, dörtlü savunmayla devam edecek. Hırvat hoca, Fenerbahçe derbisinde denediği üçlü savunmayı, Serdar Aziz sakatlanıp çıkınca 19. dakikada yeniden dörtlüye dönmüştü. Tudor, derbideki 19 dakikalık üçlü savunmadan memnun kalsa da Trabzon deplasmanında sezon başında bu yana başarılı olan 4’lü savunmaya geçecek. Ancak, Tudor, orta sahası güçlü rakiplere karşı gerektiğinde yine üçlü savunmayı denemekten de kaçınmayacak.

Selçuk ile Rodrigues arasında kararsız

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Serdar Aziz düzeldi ve Trabzonspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak. Kart cezalısı Belhanda’nın yerine ise Tudor, iki oyuncu arasında seçim yapacak. Tudor, adalesindeki ağrılar nedeniyle derbide riske etmediği Rodrigues ile Selçuk İnan arasında tercihte bulunacak.

Rodrigues oynarsa 10 numaraya Feghouli geçecek. Selçuk oynarsa da Ndiaye 10 numara gibi oynayacak. Tudor, sol bekte de Latovlevici ile Linnes arasında kararsız. Latovlevici’nin derbi performansı Hırvat teknik adamı memnun etmemişti.