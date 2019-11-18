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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Asker selamı veren Yunus Özmusul'un sözleşmesi feshedildi

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Asker selamı veren Yunus Özmusul'un sözleşmesi feshedildi

Yunanistan spor kulüplerinden AEK, bir maç sonrasında asker selamı veren Türk hentbolcu Yunus Özmusul'un sözleşmesinin feshedildiğini resmen duyurdu.

Yunanistan spor kulubü AEK, Türkiye ile Belçika arasında ekim ayında oynanan maç sonrasında asker selamı veren hentbolcu Yunus Özmusul'un sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı habere göre, AEK hentbol takımının internet sayfasında yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübün değer ve ideallerini gözeten, takım tarafından kural ve yönetmeliklere uyulup uyulmadığını izleyen AEK yönetimi Yunus Özmusul’u davranışı nedeniyle derhal takımdan çıkartmıştır."

AEK sporcuya sözleşmesinin feshedildiğini sözlü olarak bildirmişti. Özmusul kulübün kararının 'yoğun taraftar baskısından kaynaklı olduğunu' söylemiş, "Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Hatalı bir şey yapmadık. Her milli sporcunun yapması gereken davranışı yerine getirdik" demişti.

Özmusul, Türkiye A Milli Hentbol Takımı’nın Belçika ile 27 Ekim tarihinde yaptığı 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri maçı sonrasında Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı vermişti. Olimpiakos'un formasını giyen Dursun Ali Tınkır'ın da asker selamı vermesi Yunanistan'da tepki çekmişti.

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Asker selamı veren Yunus Özmusulun sözleşmesi feshedildi

UEFA soruşturma başlatmıştı
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ekim ayında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Arnavutluk'la karşılaşan Türk milli futbol takımının 1-0 kazandığı müsabakada, atılan golün ardından futbolcular tarafından verilen asker selamı nedeni ile soruşturma başlatma kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan UEFA soruşturmasına ilişkin "Türkiye olarak, UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz" demişti.

Asker selamı veren Yunus Özmusulun sözleşmesi feshedildi

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