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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.10.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Asker selamı paylaştı, takımdan kovuldu

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Asker selamı paylaştı, takımdan kovuldu

Almanya 4. Lig takımlarından Altona 93'de forma giyen Furkan Aydın'ın sosyal medya hesabından Enver Cenk Şahin'in ve A Milli Futbol Takımı'nın asker selamı verdiği fotoğrafları paylaştığı için sözleşmesi feshedildi.

HSV ve St. Pauli’den sonra Hamburg’un en büyük üçüncü kulübü olan ve antrenörlüğünü Berkan Algan’ın yaptığı Alman 4. Lig takımı Altona 93’de de asker selamı skandalı yaşandı. Altona'nın Türk futbolcusu Furkan Aydın, sosyal medya hesabındaki durumlarında Cenk Şahin ve A Milli Takım'ın asker selamı verdiği fotoğrafları paylaştığı için önce Almanya 7. Lig'i olan Bezirksliga’daki B Takım'a gönderildi. Aydın'ın sözleşmesi, burada bir maç oynadıktan sonra tek taraflı olarak feshedildi. Furkan Aydın'a takımdan kovulduğu ise Berkan Algan tarafından telefonla bildirildi.

Konu hakkında açıklama yapan Aydın, "Fransa karşısında aldığımız 1-1’lik beraberlik sonrası sevincimi paylaştım. O anda milli futbolcularımızın asker selamı verdikleri resim, sosyal medyada dolaştığı için onu paylaştım. Başka resim olsaydı onu paylaşırdım" diye konuştu.

Cenk Şahin olayından sonra adeta alarma geçen Alman Futbol Federasyonu, asker selamı konusuna müsamaha etmeyeceklerini kulüplere bildirmişti. Furkan Aydın’ın paylaşımı sonrası Altona 93 takımının taraftarları da bu davranışı kulübe ihbar etti. Kulüp de başarılı futbolcuya, "Biz senden savaşa karşı olduğuna dair net bir açıklama bekliyoruz. Güncel durumu onaylarsan kabullenemeyiz" şeklinde bir mesaj gönderdi.

''HANİ FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ VARDI?''

Olaylar karşısında basın sözcüsü ile yazıştığını söyleyen Furkan Aydın, "Hani Almanya’da fikir özgürlüğü vardı. Bu paylaşımım savaşı desteklemek için değil, milli takımımızın başarısını kutlamak içindi. 'Asker selamı ilk kez verilmedi, 2 yıldır veriliyor' dediğimde; 'fikir özgürlüğü evet var ama başına geleceklere katlanman lazım. Sonuçlarına hazır ol. Ne az, ne çok. Bununla da yaşaman lazım' şeklinde cevap aldım" dedi.

Mevcut durumda Almanya'da takım bulmasının zor olduğunu da söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, futbola Türkiye'de devam edebileceğini dile getirdi.

Furkan’ın babası Cemal Aydın ise takımın Türk antrenörü Berkan Algan ile görüştüğünü belirterek, "Bu olayı politikaya bağlamamaları gerektiğini anlattım. Oğlum burada doğdu ve politikayla hiç alakası yok. Algan da oğlumun futbolundan memnun olduğunu ve eksikliklerini tamamlamasını söyledi" şeklinde konuştu.
Konuya Alman basını da geniş yer verirken, 'İyi bir futbolcu ama antrenörünü çabasıyla ikna edemedi' başlıkları atıldı.

Altona 93 tarafından yapılan resmi açıklamada ise, "Bunun sosyal medyayla alakası yok. Sporla alakalı bir karar" denildi.

Asker selamı paylaştı, takımdan kovuldu

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