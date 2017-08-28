Asamoah'tan Galatasaray'a iyi haber

Juventus'a transfer olacağı gündemde olan İtalyan sol kanat oyuncusu Leonardo Spinazzola İnstagram'dan ayrılık mesajı yayınladı.

İtalyan oyuncunun Juventus'a transfer olması durumunda Kwado Asamoah'ın Galatasaray'a transfer olması için önünde hiçbir engel kalmayacak.

Yayınladığı mesajda Leonardo Spinazzola: "Bana kattıkları her şey için Atalanta'ya teşekkür ediyorum. Üzgünüm ama Juventus'a dönmek benim hayalim." şeklinde konuştu.

Gana basınında çıkan haberlerde ise, 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan senelik 2.3 milyon Euro garanti ücret alacağı iddia edilmişti.

Galatasaray'ın 7 milyon Euro bonservisle bu transferi bitireceği ve Asamoah'a 4 yıllık sözleşme imzalatacağı da kaydedilmişti.

Sarı Kırmızılıların önümüzdeki günlerde transferi netleştirmesi bekleniyor.