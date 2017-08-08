ASAMOAH'IN ÖNÜNE BENİ ALIN!

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezondan bu yana aldığı başarısız sonuçların ardından ünlü oyuncu Serenay Aktaş da sosyal medyadan Tudor’un üzerinden dikkat çeken bir eleştiri getirdi.

Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Östersunds’a elenmesinin ardından teknik direktör Tudor’a yönelik tepkiler sürerken, ünlü oyuncu ve aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan Serenay Aktaş sosyal medya hesabından paylaştığı tweette Kwadwo Asamoah transferinin yanı sıra Tudor ve Yasin Öztekin’e isyan etti.

Serenay Aktaş, “Kwadwo Asamoah sol bek. Tudor metrobüs şöförü. Yasin top toplayıcı. Cimbom canım sana feda olsun.” ifadelerini kullandı.

Bir dönem futbol da oynayan Serenay Aktaş, “Asamoah’ın önüne de beni alın” yazdı.

Aktaş’ın Twitter’dan yazdıkları kısa sürede birçok Galatasaraylı tarafından paylaşıldı.